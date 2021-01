Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Den Handel vor Ort unterstützen

Die Delitzscher Werbegemeinschaft hofft auf Unterstützung für den lokalen Handel. „Unterstützen sie die Gewerbetreibenden in Delitzsch. Ansonsten könnte es passieren, dass auch ohne Corona die Stadt so ruhig, still und leblos sein wird, wie sie es seit dem 14. Dezember 2020 wieder ist …“, so Vorstandsvorsitzender Rico Eichler in einem Appell an die Bürger. 2020 sei auch mit der Entstehung von positiven und neuen Ideen verbunden gewesen. So haben Händler und Gastronomen neue Wege wie Live-Streams im Internet entdeckt. Die Gastronomie haben auf Abholservices gesetzt. Das alles reicht nach Einschätzung der Werbegemeinschaft aber nicht aus. Als Unterstützung bietet sich der Stadtgutschein an. Der Stadtgutschein ist in vielen Läden, gastronomischen Einrichtungen und auch bei Dienstleistern einlösbar.

Unter www.stadtgutschein-delitzsch.de kann man den Gutschein ordern.

Theater ist nicht „aufgehoben“

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So lautet die Devise unter den Delitzscher Theatermachern von Baff-Theater und Theaterakademie. Projekte wie Klassenzimmertheater und Weihnachtsmärchen sollen nachgeholt werden, sobald Veranstaltungen wieder möglich sind. Das Weihnachtsmärchen ist dafür extra so konzipiert worden, dass es nicht nur zum Fest passt. Sobald der Vorstellungsbetrieb wieder starten darf, setzt sich das Team mit den Schulen und Kitas in Verbindung.

Alte Schweden sind optimistisch

Die Delitzscher Historiengruppe „Die alten Schweden von 1637“ bleibt optimistisch. So will man für den 10. April vorsorglich bei der Gemeinde den traditionellen Pikenier-Workshop in Hohenroda anmelden. Klar sei, dass wenig Hoffnung bestehe, dass die Corona-Bestimmungen im April schon so weit heruntergefahren worden sind, dass diese Veranstaltung stattfinden könne. Dann wollen sie den Pikenier-Workshop auf 2022 verschieben.

Wettbewerb „Meine Adventszeit in Löbnitz “

Die Organisatoren des Löbnitzer Adventsmarktes wollten etwas gegen die Langeweile tun. Sie haben einen kleinen Kunstwettbewerb ausgerufen. Unter dem Motto „Meine Adventszeit in Löbnitz“ können Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre aus der Gemeinde Bilder malen, eine Geschichte oder ein Gedicht schreiben, etwas gestalten. Die fertigen Kunstwerke können bis zum 5. Januar bei der Gemeinde Löbnitz abgegeben oder einfach in den Briefkasten eingeworfen werden. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, sollten auf der Rückseite des Werkes Name, Adresse und Alter vermerkt werden. Die schönsten Arbeiten werden von der Jury ausgewählt. Und es sollen Prämierungen in drei Alters-Kategorien erfolgen.

Lockdown-Eier in Brodau

Das Rackwitzer Landei startet eine Aktion im Zuge des aktuellen Lockdowns. Bis 10. Januar, so lange der Lockdown aktuell gilt, werden Schachteln mit Eiern der Größen M und L vergünstigt abgegeben. Damit will das kleine Familienunternehmen noch mehr Menschen vom kontaktlosen Einkauf an Automaten überzeugen. Möglichst wenig Kontakt helfe, die Pandemie zu bekämpfen, hofft das Team bald doch wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Der Automat steht an der B 184 in Brodau.

Gemeinde Löbnitz hat jetzt 2101 Einwohner

Die Gemeinde Löbnitz verzeichnet derzeit 2101 Einwohner. Im Jahr 2020 wurden 81 Zuzüge registriert. Löbnitz hat sich zu einem begehrten Wohnstandort entwickelt. So gibt es bereits jetzt Voranmeldungen für die Wohngebiete, die erst noch entwickelt werden. Die Gemeinde hatte zuletzt die Bebauungspläne „Wohngebiet an der Kabine“ mit circa 45 Plätzen und „Wohnen am Zschernegraben“ mit 12 Plätzen auf den Weg gebracht.

Von lvz