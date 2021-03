Das Betriebsgelände der Mitteldeutschen Umwelt- und Entsorgungs GmbH liegt mitten im Naturschutzgebiet am Werbeliner See. Für Besucher ist das Verlassen der Wege dort aber nicht gestattet. Ein Widerspruch?

Werbeliner See: Wie passen eine Deponie und das Naturschutzgebiet zusammen?

