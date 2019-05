Delitzsch

Der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen (RPV) hat den mitteldeutschen Gewässerkatalog für die Jahre 2019 bis 2021 zur Mitteldeutschen Seenlandschaft herausgegeben. Das Sammelwerk zeigt Profile von Seen und Fließgewässern.

Blickpunkte auf Ostufer und Radwegenetz

„Ich freue mich, dass zum wiederholten Male auch der Werbeliner See in den mitteldeutschen Gewässerkatalog aufgenommen wurde“, kommentierte der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) die Veröffentlichung. In der neuen Ausgabe werden unter anderem das „Ostufer mit seiner geschwungenen Uferausformung“ und das „Rad- und Wanderwegenetz, das Entdeckungen … ermöglicht“ herausgestellt.

Der Katalog ist unter www.rpv-westsachsen.de, per Mail an: wichert@rpv-westsachsen.de oder im RPV-Büro in der Bautzner Straße 67 in 04347 Leipzig abholbar.

Von lvz