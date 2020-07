Werkstatt unterstützt Feuerwehr Delitzsch

Delitzsch/Selben

Zu zahlreichen sogenannten Technischen Hilfeleistungen rücken Feuerwehrleute jährlich aus. Das umfasst auch Verkehrsunfälle, bei denen die Unfallopfer noch im Fahrzeug sind und befreit werden müssen. Das zu können braucht Übung. Allerdings gibt es kaum Übungsmöglichkeiten.

Training mit schwerem Gerät

Dabei hilft Automobile Rudolph im Delitzscher Ortsteil Selben. Zum wiederholten Male konnten Kameraden der Ortsfeuerwehr Delitzsch auf dem Gelände an alten Autos üben, daran mit schwerem Gerät hantieren und so die Handgriffe mit den hydraulischen Geräten wie Schere und Spreizer in aller Ruhe trainieren. Im Ernstfall und im Angesicht von Unfallwracks, die im schlimmsten Falle wie klein gefaltete Blechdosen wirken können, ist keine Zeit, lange zu probieren, immer wieder neue Ansätze zu suchen oder an der falschen Stelle zu schneiden und dann nicht durchzukommen. Die Handgriffe müssen unter Druck sitzen. „Es ist aber für Feuerwehren schwer zu organisieren, immer wieder an alte Autos ranzukommen“, erklärt Lars Rudolph. So stellt die Firma regelmäßig alte Autos zur Verfügung, an denen dann experimentiert werden kann.

Anzeige

Übung rettet Leben

„Unsere Motivation ist ganz einfach die, dass wir wissen, dass Übung den Meister macht“, erklärt Lars Rudolph den Hintergrund seines Engagements. „Zu wissen, wie diese Technik funktioniert, hilft im Ernstfall Leben zu retten“, betont er. Er selbst ist seit fast einem Vierteljahrhundert in der Feuerwehr Zschortau engagiert, sie trainiert schon seit Langem regelmäßig auf dem Gelände des Abschleppdienstes und der Werkstatt.

Weitere LVZ+ Artikel

Von cj