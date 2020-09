Weswegen wird der Naturschutz am Werbeliner See so häufig missachtet?

Delitzsch/Brodenaundorf

Der Werbeliner See selbst und große Flächen um ihn herum stehen unter Naturschutz. Punkt. Daran ist nichts zu rütteln und daraus ergeben sich zahlreiche Regeln. Doch allein während zwei Kontrollen im Juli und August, die das Umweltamt zusammen mit dem Polizeirevier Delitzsch durchführte, wurden innerhalb nur weniger Stunden 100 Verstöße festgestellt – obwohl die Regeln bereits vielen bekannt sein dürften. Was also lässt die Menschen dennoch mit den Füssen abstimmen? Eine anonyme Umfrage gibt Aufschluss.

Anonyme Umfrage am Werbeliner See: Was macht den Reiz aus, trotz des Verbotes Quelle: Wolfgang Sens

Keine Schilder, kein Verstoß?

Ein Montagnachmittag, der letzte im August. Es hat über den Tag hinweg etwas geregnet. Sehr warm ist es nicht. Hinter etwas Schilf, am Ostufer des Werbeliner Sees, sind zwei Köpfe zu erkennen. Ein älteres Ehepaar sitzt auf zwei Campingstühlen, schaut auf das ruhige Gewässer und in die untergehende Sonne. Daran, dass sie in diesem Moment etwas falsch machen, wissen sie auf den Verstoß angesprochen nichts.

Früher waren hier Bergbauschilder, jetzt steht gar nichts mehr, sagt der Mann, der angibt, aus Leipzig zu kommen. Und tatsächlich fehlt vom Parkplatz Brodenaundorf kommend ein entsprechendes Hinweisschild, wie es sich etwa 100 Meter weiter nördlich finden lässt. „Wir dachten, hier können wir uns hinsetzen“, ergänzt seine Frau.

Fortlaufende Hinweise von Bürgern

Beide kommen gelegentlich an den See, erzählen sie. Es sei „wunderbar“, dass „hier kein öffentlicher Klamauk“ stattfinde. Nun brauche das Paar nicht an die Ostsee zu fahren. Sie verstehe das Verbot nicht. „Wir nehmen alles, was mir mitbringen, wieder mit nach Hause“, erklärt die Frau und zeigt auf Reste eines Lagerfeuers und eine leere Konservendose. Wer so etwas zurücklasse, der könne ruhig bestraft werden, meint sie.

Einstimmige Meinung unter den angetroffenen Seebesuchern: Wer die Natur verunreinigt, sollte bestraft werden. Quelle: Wolfgang Sens

In der zurückliegenden Woche hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordsachsen bei einer Kontrolle 75 Verstöße gegen den Naturschutz festgestellt. Wie das Landratsamt mitteilt, sei diese aufgrund wiederholter Hinweise und Beschwerden von Bürgern erfolgt. Bereits im Juli waren 25 Personen angesprochen und über ihre Verstöße gegen die vor gut einem Jahr in Kraft getretene Schutzverordnung aufgeklärt worden. Festgestellt wurden diesmal Personen abseits von Wegen, am Ufer oder beim Baden, mit nicht angeleinten Hunden oder mit Hunden abseits der Wege. Laut der Behörde habe sich die Mehrheit einsichtig gezeigt und größtenteils Unwissenheit vorgegeben.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Nordsachsen führte mit Unterstützung des Delitzscher Polizeirevieres bereits im Juli eine Kontrolle am Werbeliner See durch. Dabei waren 25 Personen angesprochen und über ihre Verstöße gegen die vor gut einem Jahr in Kraft getretene Schutzverordnung aufgeklärt worden. Quelle: Wolfgang Sens

Wider besseren Wissens

Ganz anders sieht es bei einem Paar mit Hund am Montagnachmittag aus: Auf die Frage, ob beide wissen, dass es nicht erlaubt ist, die Wege zu verlassen und dass der Hund im Wasser schwimmt, stimmen beide zu. Man sollte den See als „Oase belassen und die Leute nicht weiter gängeln“, erklärt der Mann auf die Kontrollen angesprochen. Er findet, wer die Landschaft verschmutze, der könne auch bestraft werden, aber nicht, wer sich hier einfach nur entspannen möchte. Das Paar schätze die Ruhe, auch wenn das Gebiet im Vergleich der Vorjahre mittlerweile überlaufen sei. Der Mann mittleren Alters sehe es problematisch, den Naturschutz vorzuschieben und gemeinsam mit Polizeikräften zu kontrollieren. Die Beamten seien ohnehin unterbesetzt und hier an der falschen Stellen, sagt er.

In der zurückliegenden Woche hat das Umweltamt bei einer Kontrolle am Werbeliner See 75 Verstöße gegen den Naturschutz festgestellt. Festgestellt wurden unter anderem wie auf dem Foto Personen abseits von Wegen und am Ufer mit Hunden. Quelle: Wolfgang Sens

Um die Regeln am Werbeliner See „für jedermann leicht verständlich zu veranschaulichen“, hatte die Untere Naturschutzbehörde laut eigenen Angaben bereits im vergangenen Jahr die Beschilderung „zusätzlich noch um Piktogramme mit deutsch-englischen Erklärungen erweitern lassen“. Zudem weisen Informationstafeln detailliert auf den Status als Schutzgebiet hin und erläutern alle Nutzungsmöglichkeiten und Verbote. Zumindest Letzteres sahen die angetroffenen Seebesucher zu Wochenbeginn anders.

Nicht überall so gut und eindeutig wie auf diesem Foto sind die Hinweisschilder um den Werbeliner See aufgestellt, bemängeln Besucher. Quelle: Wolfgang Sens

Von Mathias Schönknecht