Delitzsch

Bei der Premiere kamen Initiativen aus der Gemeinde Zschepplin auf die ersten Plätze. Insgesamt aber machten die Preisgelder zehn Gruppen froh. Auch in diesem Jahr hat die Lokale Aktionsgruppe Delitzscher Land einen Kleinprojekte-Wettbewerb ausgeschrieben. Der wurde Ende Mai gestartet. Doch Julia Haunschke, die als Ansprechpartnerin fungiert, sieht drei Wochen vorm Einsendeschluss am 29. August in Sachen Bewerberzahl noch Luft nach oben.

Extra Preis für Jugend-Initiativen

Denn insgesamt können zehn Gruppen Preisgelder und damit Zuschüsse für ihre Projekte erhalten. Für die ersten Plätze gibt es 3000, 2000 und 1000 Euro. Die Plätze vier bis zehn sind mit 800 Euro dotiert. Und besonders Jugendliche können sich nach wie vor angesprochen fühlen. Denn es wurde extra ein Jugendsonderpreis ausgelobt, der mit 2000 Euro dotiert ist. Wobei deren eingereichte Projekte auch immer noch unter den anderen Gewinnern sein können. „Aber wir haben im vorigen Jahr festgestellt, dass gerade Jugend kaum vertreten war. Da wollten wir einen Anreiz setzen“, so Hanuschke. Auch in der Jury sollen nun Jugendliche vertreten sein.

Zuschuss für Land-Ideen

Mit den Preisen sollen Ideen unterstützt werden, die das Landleben lebenswerter machen. Schließlich stammt das Geld aus dem Leader-Programm, das die Entwicklung des Ländlichen Raums in Europa unterstützt. Beim vorigen Mal wurde zum Beispiel die Rekultivierung des Areals um den Naundorfer Schmiedeteich ebenso bedacht wie die Fassadenverschönerung der Kegelanlage Sausedlitz oder die Orts-Chroniken von Krensitz-Niederossig.

Niedrige Hürden

„Dabei ist es wichtig, dass es nicht allein um Vereine und Institutionen geht, die eine Rechtsform haben müssen“, unterstreicht Julia Hanuschke. Es reicht, wenn fünf Personen hinter der Initiative stehen. Auch die Formalitäten sind niedrigschwellig. Auf der Delitzscher-Land-Website ist das Formular für die Bewerbung hinterlegt.

Dörfliche Gemeinschaft

Eingereichte Projekte können punkten, wenn sie: zur dörflichen Gemeinschaft und zu dauerhaften Engagement beitragen, zur Nachahmung anregen, unterschiedliche Generationen beteiligen, bürgerschaftliche Eigenverantwortung und Initiative und interkulturellen Austausch fördern. Gern gesehen sind da Ideen, bei denen es nicht allein um Sanierungen und Ähnliches geht.

Zur Preisverleihung im Herbst sollen dann wieder alle Bewerber in die Bunte Bühne Biesen eingeladen werden. Denn mit dem Wettbewerb sollen auch Vernetzung und Austausch gefördert sowie Engagement gewürdigt werden.

Zum Leader-Gebiet Delitzscher Land gehören Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Delitzsch, Schkeuditz und Taucha. Infos online auf www.delitzscherland.de und unter Telefon 034202 366216.

Von Heike Liesaus