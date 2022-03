Delitzsch

Die Lokale Aktionsgruppe Delitzscher Land lobt zum fünften Mal ihren Kleinprojektewettbewerb aus und sucht in der Region die Dorfaktiven mit den schönsten Ideen. Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten und Jahren den Menschen das Miteinander genommen. Deshalb sollen in diesem Jahr mit dem Preis noch stärker als sonst gemeinsame Aktivitäten unterstützt werden. Das Motto: „treffen – begegnen – wiedersehen“.

Beim Kleinprojekte-Wettbewerb 2022 sind Ideen gefragt, die die Dorfgemeinschaft zusammenbringen, das Gemeinschaftliche fördern und Kontakte erneut herstellen. Wichtig ist, dass es ein Projekt von, mit und für Dorfbewohner ist. Das kann ein Workshop oder Arbeitseinsatz für die Gestaltung eines Treffpunktes im Ort sein. Im vorigen Jahr hatte zum Beispiel der Zschortauer Verein Schwarzgestein den Hauptpreis für einen Pizzaofen bekommen. Der Verein baut einen alten Hof für gemeinsames Wohnen aus. Im Ofen soll auch für die Nachbarn mit gebacken werden. Der Lehm, aus dem er entstehen soll, ist jedoch gar nicht so teuer. Das Geld wird für die Überdachung und die Sitzgelegenheiten gebraucht und verwendet.

Im Krostitzer Ortsteil Priester wiederum wollen Jugendliche einen überwucherten Volleyballplatz revitalisieren. Der liegt gleich neben dem Platz, wo der neue Dorftreff gebaut werden soll. Die Priesteraner hatten dafür den Jugendsonderpreis gewonnen.

Bis zum 7. Juni können sich Vereine und lose Initiativen, die aus mindestens fünf Personen bestehen, bewerben. Zum Delitzscher Land gehören alle Ortsteile der Gemeinden Rackwitz, Löbnitz, Krostitz, Wiedemar, Jesewitz, Delitzsch, Schkeuditz, Zschepplin, Taucha und Schönwölkau. Zu gewinnen gibt es Preise in Höhe von 800 bis 3000 Euro. Auch der Jugendsonderpreis in Wert von 2000 Euro ist wieder ausgelobt.

Informationen sowie Projektbogen zum Download online unter www.delitzscherland.de.

Von Heike Liesaus