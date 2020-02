Wie Delitzscher Firmen für prima Arbeitsklima sorgen

Delitzsch

Von Fachkräftemangel ist in vielen Branchen die Rede. Unternehmen bemühen sich, Mitarbeiter auch übers gute Betriebsklima an sich zu binden. Beim Delitzscher Internet-Wein-Versand Ebrosia gehört zum Beispiel die großzügige Gemeinschaftsküche mit Kochinsel dazu. Der Blick geht auf die Terrasse. In der Sitzecke widmen sich gerade zwei Mitarbeiter einem Espresso. Wasser und das ganze Sortiment des Kaffeeautomaten stehen hier kostenlos zur Verfügung. Auf der Kochinsel blubbert ein Topf mit Spaghetti. Im Alltag macht jeder das, was er gerade mitgebracht hat. Aber hier ist auch der Raum, um besondere Erfolge zu feiern. Noch wird gestaffelt Mittag gemacht. Aber im Zuge der Hallenerweiterung bald soll auch der Küchentreff erweitert werden, erzählt Manuela Kissing. Ihre Tochter Caroline ist auch hier. „Aber nicht nur deshalb ist es familiär. Alle sprechen sich mit du an. Aber respektvoll“, erzählen die beiden. „Immerhin verbringen die Mitarbeiter acht bis zehn Stunden täglich hier. Wir haben deshalb bei der Gestaltung auf Wohlfühlatmosphäre geachtet“, so ebrosia-Geschäftsführer Rüdiger Kleinke.

Kostenlose Sprachkurse

Das Delitzscher Werk von RailMaint ist gerade seit 1. Januar im Fonds soziale Sicherung, einer gemeinsamen Einrichtung der Eisenbahnergewerkschaft (EVG) und der Arbeitgeber der Mobilitätsbranche. Da gibt es Angebote zur Bildungsförderung, zur Gesundheit, Risikoabsicherung. Das gilt für die Mitglieder der EVG, der die meisten Beschäftigten im Werk angehören. Für alle wird das Essen in der Kantine unterstützt. „Außerdem hat der Arbeitgeber jetzt kostenlose Englisch- und Italienisch-Kurse organisiert“, erzählt Silke Schneider, Assistentin der Geschäftsführung.

Vertrauen fürs prima Klima

Iris Witters, Sekretärin des Geschäftsführers, fallen zum Stichwort „Vergünstigungen für Mitarbeiter“ Wasser und Kaffee ein, die es bei DSD Rohrtechnik in Delitzsch frei gibt. Das Betriebsklima sei aber generell prima. „Es gibt einen guten Zusammenhalt. Es denkt jeder mit, macht keiner nur Dienst nach Vorschrift. Und auf der anderen Seite, wird großzügig gehandhabt, wenn mal jemand Termine hat. Da ist eine Vertrauensbasis da.“

Ideenbörse läuft

Auch der DRK-Kreisverband macht sich Gedanken die Attraktivität als Arbeitgeber. Mike Teutschbein verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit nennt zusätzliche Altersvorsorge mit anteiliger Arbeitgeberfinanzierung und Mitarbeitervorteile bei rund 500 Partnerunternehmen. „Zudem läuft bei uns tatsächlich aktuell eine gemeinschaftliche Ideenbörse von Arbeitgeber und Arbeitnehmern, um diesbezüglich weitere Angebote zu finden, die dem Arbeitnehmer wirklich zu Gute kommen, da sie explizit gewünscht sind.“

Mehr Platz für den Koch

Beim Alphaomega-Labor für medizinische Analysen gibt es Sport- und Yogastunden. Auch hier ist die gemeinsame Küche Pausenzentrum. Allerdings nun seit einigen Monaten in Wiederitzsch an der Messeallee und nicht mehr an der Bitterfelder Straße in Delitzsch. Hier wurden zwei Betriebsteile zusammengeführt. Und der Mittagstreff habe zugelegt: Ein Koch zaubert täglich vegetarische Speisen für alle, so Katja Duczek, im Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit zuständig: „Dafür haben wir jetzt im neuen Haus Platz.“

Von Heike Liesaus