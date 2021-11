Delitzsch

Aha-Effekt: Zehn zwei Meter hohe Plakate mit überlebensgroßen schwarz-weiß Porträts dominieren den Raum. Künstler? Zum Teil. Es sind vor allem Delitzscher und Delitzscherinnen, die in der Ausstellung „Gesichter der Stadt“ auf so ungewöhnliche Weise gezeigt werden. Das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch hat sie sich ins Haus geholt. In ihren letzten Tagen kam sogar die Gruppe der Diakonie-Tagespflege aus der Nachbarschaft, um sie anzusehen.

Lesen Sie auch:

Ein Mann, viele Gesichter: Delitzscher im Porträt

Delitzsch zeigt Gesicht

Delitzscher gestaltet neue Delitzscher Plakate

Delitzscher Sozio-Kultur-Treff sammelt bunte Steine

In der Gruppe werden pflegebedürftige Menschen im Alter zwischen 50 und 97 Jahren betreut. SKZ-Mitarbeiterin Heidi Peterson brachte gemeinsam mit den Begleiterinnen das Gespräch in Gang: Ein kleines Wer-kennt-wen. Es lassen sich immer Verbindungen finden. Besonders bekannt war tatsächlich Rettungssanitäter Steffen, der schon in der Gruppe zu Hilfe kam. Weniger bekannt war, dass er mal zur See fuhr.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fotograf Christoph Ruhrmann hatte die Bilder aufgenommen. Für einige Wochen hatte er sich in ein leerstehendes Ladenlokal in der Breiten Straße eingemietet und Delitzscher fotografiert. Es entstanden zig Aufnahmen, die er in den sozialen Medien postete. Die Informationen zu den Fotos sind ebenso reduziert wie die Farbe, aber gerade deshalb spannend: Name, ein Zitat über die Stadt, Lebensstationen. Gemeinsam mit der Stadt Delitzsch wurde die kleine Wanderausstellung daraus.

Spiegelungen

Bei den Besuchern im SKZ kommt angesichts der Bilderrunde eigene Lebensgeschichte zur Sprache: Eine 93-Jährige erzählt von ihrer schlesischen Heimat und wie sie dort zum Klavierspielen kam. Eine lebhafte Dame wird vorgestellt, die erst vor kurzem aus dem Harz in die Loberstadt zog. Die Beschäftigung mit den Bildern bringt den weiteren Aha-Effekt: Die Idee, dass alle Besucher ebenso abgebildet sein könnten.

Ausstellung im Netz und zum Bestellen auf der Stadt-Website www.delitzsch.de unter Menü-Punkten Mein Delitzsch/Stadt für alle/Gesichter der Stadt

Von Heike Liesaus