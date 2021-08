Wie Touristen Delitzsch sehen und was sie hier unternehmen

Delitzsch

Die Stadt durch andere Augen sehen: In der aktuellen Urlaubs- und Ferienzeit gehören Touristen zum Delitzscher Alltag. Ob in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, an den umliegenden Badeseen, am Barockschloss, im Tier- und den Biergärten. Wie nehmen sie die Stadt wahr, woher kommen sie und was unternehmen Touristen in der Region?

Aufschluss darüber geben zunächst einmal die Erfahrungen der stadteigenen Tourist-Info. „Während im Frühjahr aufgrund der coronabedingten Schließungen recht wenige Reisende und Tagesgäste in der Stadt unterwegs waren, holen nun viele Menschen den Urlaub, Kurzreisen, Tagestrips und Freizeiterlebnisse nach“, sagt Rathaussprecherin Nadine Fuchs.

Besonders nachgefragt: Ausflüge für Familien und Senioren

Am meisten gefragt seien Ausflugsziele in der näheren Umgebung, Veranstaltungen, Ferienangebote, Radwege, Bademöglichkeiten, Gastronomie in Delitzsch, Übernachtungsmöglichkeiten und der Tiergarten, sagt Fuchs. In Bereich der Ausflüge werde vor allem nach Angeboten für Familien und Senioren gesucht, aber auch weitere Schlösser und Burgen sowie Ferienangebote werden erfragt.

Am häufigsten informieren sich die Gäste laut der Rathaussprecherin vor Ort. Grundsätzlich sei dies jedoch sehr individuell: „Schriftliche Anfragen, vor allem zu Prospektmaterial, im Internet wird immer häufiger genutzt“, sagt Fuchs. Touristen informieren sich im Vorfeld zudem über Internet-, Facebook- und Instagram-Seiten, Veröffentlichungen in Broschüren und Magazinen sowie Hinweisen in der Presse.

Stadt: Tagesausflügler mit weiter Anreise nehmen zu

In der Tourist-Information wird mit dem Einverständnis der Gäste deren Herkunft erfragt, sagt Fuchs. Demnach kommen die Delitzscher Gäste vorwiegend aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und legen für Tagesausflüge auch weitere Strecken zurück. „Mittlerweile sind deshalb Tagesgäste aus Plauen, Dresden oder Berlin keine Seltenheit mehr“, sagt Fuchs.

Dazu zählen auch Christiane Amels und Wolfgang Behrendt, die zur Wochenmitte am Barockschloss unterwegs und aus Schwerin angereist sind. Christiane Amels kommt ursprünglich aus Wittenberg, erzählt sie. Auf dem Weg nach Leipzig sei sie früher häufiger durch Delitzsch gekommen. „Es hat sich so viel verändert“, sagt Amels. Nach Delitzsch seien sie vor allem wegen der Bepflanzung am Barockschloss gekommen. Danach wollen sie sich aber auch etwas die restliche Stadt anschauen. In den kommenden Tagen soll es weiter durch die Region gehen.

Juni pfui, Juli hui

Seit Beginn der Statistik-Aufzeichnungen 2010 habe die Tourist-Information einen neuen Gästerekord im Juli verzeichnet, sagt Nadine Fuchs. Waren es vor elf Jahren noch 707 Gäste, zählte die Tourist-Info dieses Jahr 1362. Ein ähnliches Hoch hatte es 2012 mit 1272 Gästen und 2019 mit 1168 Besuchern gegeben. In den anderen Jahren kamen um die 1000 Gäste.

Im Juni waren die Zahlen noch verhalten, sagt Alexander Lorenz, doch im Juli seien sie , „förmlich durch die Decke gegangen“, so der Referatsleiter für Tourismus. Generell sei die Gästezahl nach dem Lockdown deutlich gestiegen. Allein am Wochenende des 7. und 8. August seien 190 Gäste in der Tourist-Information gewesen. In den zurückliegenden sieben Wochen haben die Mitarbeiterinnen 29 Stadtführungen mit insgesamt rund 400 Personen durchgeführt, sagt Fuchs.

