Wie aus Corona-Fördergeld ein Feriencamp in Reibitz wird

Reibitz

„Aufholen nach Corona“. Geht das? Jedenfalls heißt das Förderprogramm so, das vom Bundesfamilienministerium für Kinder und Jugendliche aufgelegt wurde. Der Sportverein FSV und Jugendforum Krostitz gemeinsam mit dem Leipziger Verein Arbeit und Leben haben damit ein Feriencamp im Schullandheim Reibitz organisiert. In den letzten beiden Ferienwochen betreuen sie insgesamt 100 acht- bis zwölfjährige Kinder. Lagerfeuer, Grillabend, Wanderungen, aber auch Ausflüge in die Sachsentherme oder ins Kinderland Taucha inclusive. Alles kostenlos für die Eltern.

Die sächsische Staatsministerin für Soziales Petra Köpping (SPD) hat sich dieser Tage im Camp umgesehen. Wo sich Kinder von dem, was sie in der Corona-Zeit durchgemacht haben, ein Stück weit erholen können. Sie erinnert an Meldungen der vergangenen Tage: Kinder ziehen sich auf die Medien-Technik zurück. Die Fördermittel sollen auch helfen, „dass sie sich wieder raustrauen“.

Heiko Wittig, SPD-Gemeinde- und Kreisrat aus Löbnitz, der das Camp-Projekt anschob, hält mit Kritik nicht hinterm Berg: „Am 18. Juli wurden alle Gemeinden und Träger im Landkreis angeschrieben. Insgesamt wurden nur fünf Projekte beantragt.“ Zwei Vereine, in denen er ebenfalls im Vorstand ist und die er anfragte, hoben die Hände: Der Aufwand sei viel zu groß. Tatsächlich kritisiert auch er die bürokratischen Hürden. „Es hat Kraft Nerven und Zeit gekostet, aber auch unheimlich viel Spaß gemacht.“

Gefragte Angebote

Haben die Kinder überhaupt Lust auf Feriencamp? „Den Kindern brennt es unter den Nägeln. Sie wollen wieder raus“, schätzt Benjamin Böttcher. Der 18-Jährige ist einer der Betreuer vom Krostitzer Jugendforum. „Bei sechs Wochen Ferien konnten wir zum Beispiel maximal zwei Wochen gemeinsam wegfahren. Da bleibt noch viel freie Zeit“, erzählt auch FSV-Vorstandssprecher und Familienvater Thomas Rudolph aus eigener Erfahrung. Das Angebot konnte erst kurz vor den Ferien öffentlich gemacht werden. Aber die 100 Plätze waren innerhalb weniger Tage ausgebucht. Kinder kamen aus der Region Delitzsch, aber auch aus Belgern oder Liebschützberg.

Geld wird nicht abgerufen

„Wir haben wirklich richtig Geld ins System gegeben“, betonte Köpping. 80 000 Euro wurden an die Landkreise pauschal überwiesen. Das System erweist sich jedoch nicht überall als aufnahmefähig, wie Meldungen aus den vergangenen Wochen zeigen. So könnte auch mehr Personal eingestellt werden. Aber woher nehmen beim allgemeinen Lehrer- und Erzieher-Mangel? Es gebe auch Kommunikationsprobleme, so Wittig. Beim Landkreis Nordsachsen wurde gesagt, dass die Mittel bis zum Ende des Jahres abgerufen werden müssen, dabei stellt das Bundesprogramm Geld bis ins Jahr 2022 zur Verfügung. Die Mittel fürs Reibitzer Camp, 16 000 Euro, kamen direkt vom Bund.

Voller Erfolg

Es soll im nächsten Jahr wieder ein Corona-aufholen-Camp geben. Das aktuelle wird als voller Erfolg verbucht: Er habe versucht, den Kindern Kritik zu entlocken, erzählt Wittig enthusiastisch. Es war schwer. Am Ende hätte sich doch ein Junge gemeldet: Der Tee schmeckt nicht. Die Disco hätte viel länger sein können, so ein anderer. Schließlich kam noch der Vorschlag, dass es eine Trennung geben sollte, zwischen denjenigen, die nachts lieber schlafen und denjenigen, die sich weiter unterhalten wollen. Als der erste Durchgang abreiste, kamen Eltern nochmal rein: „Mein Junge steht draußen und weint: Er möchte hierbleiben.“

Von Heike Liesaus