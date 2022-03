Rackwitz

Der fahrerlose Bus mit dem Namen „Flash“ kommt theoretisch ohne Begleitung zurecht. Das ist zumindest das Ziel des vom Landkreis Nordsachsen im Jahr 2020 gestarteten Projektes. Noch dieses Jahr soll „Flash“ zwischen dem Bahnhof Rackwitz und der Schladitzer Bucht pendeln, die somit erstmals an das Nahverkehrsnetz angeschlossen sein würde.

Wie weit „Flash“ im Lernprozess fortgeschritten ist, schauten sich nun Nordsachsens Landrat Kai Emanuel gemeinsam mit dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (beide parteilos) an. Ab Mitte Juli soll dann voraussichtlich der Pilotbetrieb mit Fahrgästen starten. Das wäre die vorerst letzte Projektphase, bevor der Bus regulär im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eingesetzt wird.

Lesen Sie auch

Obwohl „Flash“ dann theoretisch in der Lage ist, selbst die knapp vier Kilometer lange Pendelstrecke zu bewältigen, muss aus rechtlichen Gründen auch weiterhin immer ein sogenannter Sicherheitsfahrer an Bord sein, der jederzeit das Steuer übernehmen kann. Dafür hat der Landkreis Nordsachsen fünf Fahrer und eine Fahrerin ausgebildet.

Dieselmotor kann bis zu 20 Personen bewegen

In einer Art Fahrschule lernt der Bus aktuell noch im Probebetrieb, wie er sich im Verkehr verhalten soll, erklärte Christian Hoyas, Sachgebietsleiter ÖPNV im Landratsamt Nordsachsen, bereits zu Testbeginn. In Zukunft soll das auch ferngesteuert und unterbrechungsfrei über eine Leitstelle möglich werden. Eine permanente Kontrolle ist auch notwendig: Denn mit einer Geschwindigkeit von bis 70 Kilometern pro Stunde wird „Flash“ laut Landratsamt zu den schnellsten automatisiert fahrenden Bussen in Deutschland gehören.

Als Basis für „Flash“ dient ein komplett entkernter VW Crafter, 180 PS, Acht-Gang-Automatikgetriebe, der eine vollständige ÖPNV-Ausstattung bekommen hat. Das mit einem Dieselmotor betriebene Fahrzeug kann rund 20 Personen gleichzeitig befördern. Sein Name ist eine Abkürzung für „FahrerLoses Automatisiertes SHuttle“.

Auf dieser vier Kilometer langen Strecke zwischen der Rackwitzer S-Bahn-Station und der Schladitzer Bucht ist der selbstfahrende Bus „Flash“ unterwegs. Quelle: Wolfgang Sens

„Derzeit befindet sich das Shuttle im sogenannten Applikationsbetrieb und erlernt auf seiner künftigen Strecke im realen Straßenverkehrsraum alle hochautomatisierten Fahrfunktionen“, erklärte Emanuel bei seinem Besuch in Rackwitz. Dabei stellte er fest: „Vorausgesetzt, alle notwendigen Genehmigungen liegen bis dahin vor, kann voraussichtlich Mitte Juli der Pilotbetrieb mit Fahrgästen zum üblichen Tarif im Mitteldeutschen Verkehrsverbund starten.“

„Flash“ soll den Weg für weitere selbstfahrende Busse in Nordsachsen ebnen

In dieser letzten Projektphase sollen dann neben der Überwachung und Anpassung von Funktionen weitere Erkenntnisse zum Umgang mit automatisierten Verkehrsmitteln im ÖPNV – vom Ticketkauf bis zur Vermeidung von Kapazitätsengpässen – gesammelt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Busprojekt ist nicht zum Selbstzweck gedacht: „Insbesondere in ländlichen Regionen mit geringer Siedlungsdichte kann das flexible Shuttle-System für die sogenannte letzte Meile zwischen S-Bahn- oder Plusbus-Haltestellen ausgerollt werden. Das führt dann gleichzeitig zu einer schnelleren und damit attraktiveren Plusbus-Verbindung, da sehr kleine Ortsteile von den großen Bussen nicht mehr angefahren werden müssen“, sagte Emanuel.

Von Mathias Schönknecht