Wie die Delitzscher Tiergarten-Tiere auf Reisen gehen

Delitzsch

Clara hat sich gut eingelebt. Erst ein paar Tage ist es her, dass die ein halbes Jahr alte weiße Eselstute in den Tiergarten Delitzsch eingezogen ist. Bislang lebte die junge Barockesel-Dame mit den blauen Augen im Tierpark Köthen. Von dort hat sie der Delitzscher Tiergartenchef Konstantin Ruske mit dem Transporter abgeholt.

Die weißen Barockeseldamen Clara und Sissi leben mit der alteingesessenen Eselin „Die Graue“ in einem Gehege. Quelle: Christine Jacob

Start im Morgengrauen

Kurz nach sechs ist er an jenem Sommermorgen aufgebrochen, hat zudem in Wittenberg einen Affen als weiteren Neuzugang für den Delitzscher Tiergarten geholt und kurz nach zehn wieder den Wirtschaftshof des kleinen Delitzscher Zoos erreicht, Clara und den Affen in ihre neuen Gehege gebracht.

Transporte zoologischer Einrichtungen werden möglichst ökologisch und ökonomisch sinnvoll organisiert, wovon vor allem die Tiere profitieren. Da es Klimaanlagen gibt, ist man heutzutage natürlich nicht zwingend darauf angewiesen Frühjahrs- oder Herbstmonate wegen kühlerer Temperaturen zu bevorzugen. Klimaanlage hin oder her gilt beim Transport aber doch „je zeitiger, desto besser“. „Im Sommer sollte man unbedingt die kühlen Morgenstunden oder auch die Nächte nutzen, um Tiere zu transportieren“, sagt Konstantin Ruske.

Der 38-Jährige ist erfahren in solchen Angelegenheiten. In 13 Jahren Laufbahn unter anderem in den zoologischen Einrichtungen Berlins, Leipzigs und Magdeburgs hat er insgesamt etwa 260 Tiertransporte durchgeführt. Löwe, Schimpanse, Wasserbock und mehr hat Konstantin Ruske schon transportiert. Es ist jedes Mal eine Herausforderung. Eine, die er eben als solche durchaus schätzt. Ein Tiertransport aber passiert nicht aus Spaß an der Herausforderung, sondern weil es sein muss. Ein Zoo ist der falsche Ort für Sammelwut, die Anlagen würden zu klein und das Tierwohl gefährdet, es droht die Inzucht, es braucht einfach frische Gene. Vor allem Jungtiere werden also an andere zoologische Einrichtungen abgegeben, es wird auch getauscht oder gekauft.

Eines Tages werden die kleinen Säbelschnäbler den Tiergarten verlassen, dann wahrscheinlich in einem einfachen Karton. Quelle: Christine Jacob

Minimum am Stress

Die nötigen Tiertransporte sind oft negativ besetzt. Man denkt an Lkw-Auflieger, in denen Schweine dicht an dicht stehen und ihre Schnauzen japsend durch Lüftungsschlitze zwängen während die Laster über die Autobahn rasen. „Nutztiertransporte und Fachtransporte sind ganz klar zwei Welten“, stellt Tiergartenchef Konstantin Ruske klar. Ein gewisser unvermeidlicher Stress sei eine solche Reise für Zootiere natürlich schon, aber Ziel ist ein Stresspegel, der so gering wie nur möglich gehalten wird. „Wir gehen jeweils auf das Tier ein, schaffen die bestmöglichen Bedingungen und bereiten alles gut vor. Es geht um ein Minimum an Stress“, erklärt der Tiergartenleiter.

Die Tiere einfach zu betäuben, schlummernd zu verladen und zu transportieren ist übrigens keine Lösung. Das mag oberflächlich betrachtet weniger stressig für alle Beteiligten – vor allem aber wohl für die Tierpfleger – sein, ist aber nicht im Sinne der tierischen Schützlinge. Es erzeugt sogar mehr Stress. Jeder, der schon mal eine Narkose erlebt hat oder sich vielleicht mal einen Filmriss angetrunken hat, kann es – wenn auch nur ziemlich vage – nachvollziehen, wie es beispielsweise einem Löwen ergehen würde, der plötzlich ganz woanders aufwacht, nicht einen Hauch einer Ahnung hat, wie er dorthin gekommen ist und wie das Ganze bitte vonstatten ging. Einen Kater zu haben ist nichts für Raubkatzen oder andere Tiere. Besser ist es, dass Tier macht – von Kistengewöhnung bis Ausladen am Zielort – seine Reise bei Bewusstsein mit. In bestimmten Fällen kann man aber sehr zur Hektik neigenden Fluchttieren einen Angsthemmer verabreichen und so zur entspannteren Reise beitragen, bei der sich die Fluchttiere nicht selbst die Beine brechen, sondern gelassen bleiben.

Neben dem Transporter steht auch noch ein Hänger zur Verfügung, um mit den Tieren auf Reisen zu gehen. Quelle: Christine Jacob

Reize gering halten

Es ist nicht nötig, dass die Tiere während der Fahrt Aussicht haben. Im Gegenteil: „Je dunkler es ist, desto weniger optischen Reizen ist das Tier ausgesetzt und das beruhigt insgesamt“, erläutert der Experte. Dass der Mensch beim Reisen gerne die Landschaft an sich vorbeiziehen lässt, heißt nicht, dass ein Tier Freude daran findet, dass auf der Autobahn die Welt an ihm vorbeirast. Die Autobahn wird als schneller Transportweg natürlich gerne genutzt, häufiges Abbremsen wie auf einer Landstraße kann dort ausbleiben. Das hilft vor allem Tieren, die während eines Transports lieber stehenbleiben. „Lange Beine machen den Transport natürlich riskanter“, sagt der Tiergartenleiter – Abbremsen bedeutet immer wieder ausbalancieren müssen oder auch ins Straucheln kommen. Aus dem Grund hält man während eines Transports auch nicht permanent an, um nachzuschauen, was das Tier macht – für den schnellen Blick nach dem Rechten sind Gucklöcher in der Trennwand zwischen Fahrer- und Ladezone ausreichend. Sollte es während eines Transports auf der Autobahn zum Stau kommen, gibt es für die Tiertransporte die Möglichkeit, sich bei der Polizei zu melden und sich von den Ordnungshütern aus dem Stau herausleiten zu lassen. Für die längeren Strecken werden zudem Flüge genutzt. So ist erst im März ein Delitzscher Springtamarin nach Nowosibirsk geflogen worden. Der Flughafen Frankfurt/Main ist die Drehscheibe für internationale Transporte. Der kleine Affe flog einfach im Frachtraum eines Linienflugs mit, gut behütet in einer Kiste und an allen Umschlagsorten betreut von Amtstierärzten. Eine Flugreise ist dem Landweg vorzuziehen, wenn derartige Strecken zu überwinden sind.

Möglichst kurze Wege

Insgesamt wird nicht nur mit möglichst kurzen Transportwegen darauf geachtet, dass das Wohlfühlklima beim Transport für alle Arten von Affe bis Zebra gegeben ist. Das fängt schon bei der Wahl des richtigen Behälters an. Ein Behälter für den Tiertransport ist so groß wie nötig, aber auch so klein wie möglich. „Einen Vogel kann man zum Beispiel gut in einem Pappkarton transportieren“, erzählt Konstantin Ruske. So ein Pappkarton ist weich und flexibel genug, die Temperatur kann gut gehalten werden, er bietet Sicherheit, ist körpernah und erzeugt so den Effekt einer Höhle für das Tier.

Kartonlösungen werden also sehr wahrscheinlich zum Einsatz kommen, wenn drei kleine Säbelschnäbler, zwei noch winzige Bartmeisen und drei junge Gimpel die große Delitzscher Vogelvoliere gen andere zoologische Einrichtungen verlassen werden. Ein solcher Zuchterfolg wie der in der erst vor zwei Jahren eröffneten Voliere zeigt deutlich, dass das eine (Zuchterfolg) immer das andere (Tiertransport) nach sich zieht in einem ausgeklügelten System wie einem Tiergarten.

In dem Renault-Transporter können die meisten Reisen getätigt werden. Der Hänger kommt für größere Tiere zum Einsatz, ansonsten werden die Dienste von Spezialfirmen gebucht. Quelle: Christine Jacob

Es gibt für den Transport natürlich auch hölzerne Transportkisten in verschiedenen Größen, man kann sie zielgerichtet für das jeweilige Tier bauen. Und man lässt dem Tier, ob nun Karton oder Box, die nötige Zeit. Tiertransporte geschehen nicht spontan – schon weil jede Menge Papierkram zu erledigen ist und der eigentliche Termin mit dem anderen Zoo verabredet werden muss. Steht der Termin, wird er zielgerichtet vorbereitet. Mit Katzen wie Gepard Tayo, der seit Herbst in Delitzsch lebt, wird zum Beispiel Kistengewöhnung praktiziert. Die Tiere werden nach und nach an die Kiste gewöhnt, man geht immer wieder einen Schritt weiter, macht auch mal einen Schieber zu, lässt das Tier mal verweilen. Und dann ist eines Tages Tag X gekommen. Manche Tiere können sich dann tatsächlich so geborgen in ihrer Transporthöhle fühlen, dass sie diese erstmal nicht mehr verlassen mögen.

Ist die Kiste im jeweiligen Vehikel wie dem einfachen Transporter des Delitzscher Tiergartens kann es losgehen. Der Laderaum ist geräumig genug für Tiere wie einen Esel. Für größere Tiere steht ein Hänger bereit. Ansonsten werden auf den Transport von Zootieren spezialisierte Firmen beauftragt und der Transport begleitet. Wasser steht den Tieren natürlich immer zur Verfügung, Fressen nicht unbedingt. Raubkatzen, die ohnehin auch mal längere Zeit ohne Futter auskommen, haben zum Beispiel gar keinen Appetit auf Reisen.

Konstantin Ruske bedient sich bei Tiertransporten zudem gerne kleiner Tricks. So kommt etwa Einstreu aus dem eigenen Stall mit in die Kiste, damit sich das Tier gleich heimischer fühlen kann. Und dann steht man ein paar Tage später eben so unbeeindruckt wie Esel Clara im Gehege als wäre das schon immer so gewesen. Bis die beiden jungen Barockesel-Stuten alt genug sind, um zum Erhalt der seltenen Rasse beizutragen, werden noch rund zwei Jahre vergehen. Tiertransporte wie der eines passenden Barockesel-Hengstes und dann die Umzüge der zu erwartenden Eselkinder sind vorprogrammiert.

Von Christine Jacob