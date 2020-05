Am Sonntag heißt es: An die Mütter denken! Wir haben zum Muttertag einmal Mamas, Töchter und Söhne in ganz Nordsachsen gefragt, ob und wie bei ihnen der Ehrentag begangen wird.

Die Drei- bis Sechsjährigen der Kita Märchenland in Bad Düben backen zusammen mit Conny Linke und Kristin Boesche (rechts) Muffins für ihre Mamas zum Muttertag. 35 Kinder sind in der Awo-Einrichtung derzeit in der Notbetreuung. Zehn Erzieher sichern in zwei Schichten die Betreuung ab. Quelle: Wolfgang Sens