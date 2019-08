Quering

Anfang der 1990er-Jahre: In einem Mopedschuppen in Lissa treffen sich Freunde, die bald als Motorradgemeinschaft „ Late Raiser“ ihrem Hobby gemeinsam frönen werden. Die Jungs haben nicht nur Spaß am Motorradfahren, sondern schrauben und feiern gerne zusammen. Es ist der Beginn des Motorradclubs (MC) „Road Eagle Lissa“, der heute sein Clubhaus in Quering hat und in diesem Monat seinen 15. Geburtstag begeht. Bereits damals besuchen die Biker aus dem Wiedemarer Ortsteils Partys anderer Motorradclubs.

Seit 2004 selbstständiger Club

Ihre Fahrten führten sie so unter anderem zum Road Eagle MC in Jessen ( Landkreis Wittenberg). „Dort fühlten wir uns am wohlsten, erlebten tolle Veranstaltungen und bald wurde Jessen zur zweiten Heimat“, erinnern sich die Männer. „Es entstand eine feste Freundschaft und der Wunsch, sich der Gemeinschaft anzuschließen.“

Im Jahr 2002 war es dann soweit: Die Lissaer traten in den MC an der Elster ein. „In dieser Zeit übernahmen wir Sitten und Traditionen, die ein Clubleben mit sich bringt“. Als Mitglieder, auch Vollmember genannt, gründeten sieben Männer in Quering ein eigenes Chapter (Ortsgruppe). Seit 2004 heißt es auf eigenen Beinen stehen: Während die ersten Versammlungen noch im Keller des früheren Präsidenten stattfanden, begann zeitgleich die Suche nach einem Clubhaus, das sich bald in Quering fand. Die große Scheune am Ring 11 und das tolle Außengelände fanden sofort Zuspruch unter den Mitgliedern.

Der Motorradclub „Road Eagle Lissa“ feiert am 31. August seinen 15. Geburtstag. Das Clubhaus steht in Quering - dort wird auch gefeiert. Quelle: privat

Große Geburtstagsfeier am 31. August

Durch viel Eigenleistung wurden die Vereinsräume im Inneren im bikertypischen Stil gestaltet. Eigenwillig hängen Motorräder an der Wand, viele Plakate zeugen von legendären Partys. Eine kleine und eine große Bar entstanden, ebenso zwei Partyräume, Bühnen innen und außen. Sogar Schlafmöglichkeiten und Sanitärstrecken gibt es. Neben den verschiedenen Feiern fahren die Mitglieder über das gesamte Jahr zu befreundeten Clubs. Bis ins Ausland werden Beziehungen gepflegt. „Inzwischen hat sich der Club in der Szene gut etabliert“, resümiert der aktuelle Präsident.

Nun steht die Jubiläumsparty vor der Tür: Am 31. August gibt es ab 10 Uhr auf dem Clubgelände einen musikalischen Frühschoppen mit der Blaskapelle Pressler Fichtbergsmusikanten, ab 18 Uhr spielt die belgische Rockband Double X und ab 22 Uhr die Böhse-Onkelz-Coverband Stainless Steal. Neben viel Musik soll auch das Fachsimpeln, Freunde treffen und Motorräder bewundern nicht zu kurz kommen. Dazu seien Jung und Alt eingeladen.

Von Anke Herold