Wie feiern Nordsachsen Heiligabend? – Schreiben Sie uns!

Schnell ist die Adventszeit bislang vergangen, bald ist Heiligabend. Am 24. Dezember wollen wir berichten, was sich an diesem Abend in Weihnachtsstuben in Delitzsch und Oschatz, in Eilenburg und Bad Düben sowie in kleineren Orten der Region tut. Schreiben Sie uns eine E-Mail und erzählen Sie, wie Sie dieses Jahr Weihnachten feiern.

Erzählen Sie von Ihrem Weihnachtsfest

Das zweite Fest in der Corona-Pandemie steht bevor, sie beeinflusst unser tägliches Leben und natürlich auch, was wir zu Weihnachten machen. An mancher lieben Tradition können wir festhalten, anderes muss anders sein als früher.

Damit so richtig Weihnachtsstimmung aufkommt, wollen wir darüber berichten, wie die Nordsachsen den Heiligen Abend und die Weihnachtstage begehen. Was gibt es zu essen und zu trinken? Wer kocht bei Ihnen? Holen Sie sich Essen in einer Gaststätte oder essen Sie im Restaurant? Welche Lieder und Rituale sind bei Ihnen Tradition? Wo ist dieses Jahr ein Kind zur Welt gekommen, das nun erstmals den Christbaum bestaunt? Wo führt Sie der Weihnachtsspaziergang hin? Nutzen Sie einen Online-Gottesdienst? Gibt es einen gemeinsamen Videoanruf mit der ganzen Familie?

Senden Sie eine Mail bis 22. Dezember

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten und Pläne, ob knapp oder ausführlicher. Wir möchten Ihre Zeilen gern mit Ihrem Namen und dem Wohnort veröffentlichen. Vielleicht gibt es auch einen Schnappschuss vom Weihnachtsfest im vergangenen Jahr, den Sie mitschicken können. Dann schreiben Sie bitte kurz dazu, was auf dem Foto zu sehen ist.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an nordsachsen@lvz.de, Kennwort Heiligabend, und senden Sie diese bitte bis 22. Dezember. Wir freuen uns auf Ihre Post – und Sie können sich darauf freuen, wenn Sie sich am 24. Dezember in Ihrer Heimatzeitung finden.

