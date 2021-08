Delitzsch

Die Ferien steuern in die letzte Woche. In diesem Sommer war das Reiseverhalten erneut corona-bedingt geändert. Sonst hätte der kühle Sommer eher in den Süden gelockt. So aber ging es eher nach Deutschland. Wie beobachten Delitzscher Reisebüros, die im Frühjahrs-Lockdown auf Sommer und Herbst gehofft hatten, das Reiseverhalten?

„Möglich ist vieles, aber es hängt davon ab, ob die Interessenten geimpft oder genesen sind. Und wir müssen generell differenzieren, welches Land gerade wie eingestuft ist“, fasst Felix Gutmann vom Reisebüro „Grenzenlos reisen“ zusammen.

Das Reisebüro hat immer noch verkürzt geöffnet, auch um die vielen Nachbearbeitungen zu bewältigen, mit denen die Gäste über Veränderungen auf dem Laufenden gehalten werden. Alle zwei, drei Tage gab es Veränderungen. Ein Land wurde hochgestuft, das andere runter. „Beliebt war das, was am Wasser liegt und was ohne Flüge erreichbar ist“, so der Tourismuskaufmann. Deutschland, Italien, Österreich, die polnische Ostsee waren am gefragtesten. Im Mai und Juni bildeten sich teils Warteschlangen am Geschäft. „Griechenland war zwischenzeitlich ein Renner. Einige nahmen jetzt auch wieder die klassischen Ziele Türkei oder Ägypten in Angriff. Aber Fernreisen, die typischen Winterziele, werden derzeit gar nicht angeboten.“ Um Stornierungen zu vermeiden, wird kurzfristiger gebucht.

Derzeit wird Bulgarien als eines der weniger komplizierten entfernteren Reiseziele ausgemacht. Die Einreise ist, wenn auch mit Regelungen, möglich. Das Robert-Koch-Institut stuft es aktuell noch als Nicht-Risikogebiet ein, wo die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Dennoch sind für die Einreise Negativ-Tests, Impf- oder Genesenennachweis vorzulegen. Die Reisewarnung gilt für Virusvariantengebiete und Hochrisikogebiete. Davon gibt es leider viele.

Reise-Hürden

Während der 24-jährige Felix Gutmann eher noch am Anfang seiner beruflichen Laufbahn steht, gehört Ralf Sackewitz zu den Ältesten in der Branche. Er betreibt das Reisebüro Broda, obwohl er bereits im Ruhestandsalter ist. „Es wird verreist, aber noch weniger als im vorigen Jahr“, so seine Einschätzung. „Wer verreist, hat die Unsicherheit, dass sich die Bestimmungen innerhalb kurzer Zeit ändern können. Vieles ist für jüngere Leute, die sicher im Smartphone-Umgang sind, noch gut zu handhaben. Ältere sind da nicht so unbekümmert. Andererseits ist das Risiko, in Quarantäne zu müssen, gerade für Berufstätige nicht tragbar.“

Sorglos Reisen

Es gibt nun mal gleich vier Hürden, zählt er auf: Die Ausreise aus Deutschland, die Einreise ins Gastland, die Ausreise dort und die Einreise nach Deutschland. „Impfungen, Negativ-Tests, Maskenpflicht. Sorgloser Urlaub sieht halt anders aus.“ Das Inland wiederum wird seiner Erfahrung nach relativ wenig übers Reisebüro gebucht. Er selbst war im Frühling noch auf Gran Canaria und habe sich wohlgefühlt. Er hatte eine Woche vorab gebucht. Nun schaut er nochmal in den Computer: Bulgarien sieht gerade gut aus. Spanien wurde wieder hochgestuft. Kreta ist Hochrisikogebiet. Und: „Für Nichtgeimpfte wird es echt schwierig. Wer verreist, ist im Wesentlichen geimpft.“

Von Heike Liesaus