Wie geht Schauspielunterricht in Zeiten von Corona?

Delitzsch

Wie jede andere Lehreinrichtung wurde auch die Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof Delitzsch von Corona arg gefordert. Als nach Ostern wieder die Abschlussklassen Schulen besuchen durften, begann auch der Unterricht an der Akademie. Allerdings ganz anders als üblich.

Schauspieler und Musicaldarsteller werden an der Theaterakademie Sachsen ausgebildet. Tanz-, Sprech-, Improvisationsunterricht und vieles mehr – die Fächer sind meist körperbetont und wahrlich nicht auf Abstand ausgelegt, man kommt sich nahe. Eigentlich. Der Unterricht an der Akademie aber hat sich gewandelt, berichtet Leiterin Jana Bauke.

Grünes Klassenzimmer

„Wir machen so viel Unterricht wie möglich draußen“, erzählt Jana Bauke. Drinnen wie draußen gelten Hygienekonzept und Abstandsregeln. Auf der Bühne streiten, kämpfen, versöhnen, lieben – es geht auch mit Abstand. „Es ist auch eine Herausforderung, die spannend ist“, findet Jana Bauke. Im Sprechunterricht beispielsweise müssen die Schüler noch mehr in sich hineinhören. An den Stellen, wo die Dozenten sonst den Bauch des Schülers berühren und die Atmung erklären und prüfen, muss es nun nur mit Worten gehen.

Kürzere Ferien

Die Ferien der Studenten werden sich wegen Corona ebenfalls verkürzen. Diesmal gibt es nur sechs statt fast doppelt so viel Wochen Semesterpause, um den Stoff weiter gut aufholen zu können. Immerhin stehen auch Proben an. So soll im Herbst das coronabedingt ausgefallene Sommertheater nachgeholt werden.

Die Proben für das Konzert laufen auf Hochtouren. Quelle: Christine Jacob

Eines hat den Schülern besonders gefehlt durch Corona: Publikum. Daher organisiert die Akademie zusammen mit dem Baff-Theater für diesen Freitag ein Klappstuhl-Konzert unter freiem Himmel. Die Gäste sollten sich ihre Sitzgelegenheit selbst an den Oberen Bahnhof mitbringen. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei und Spenden sind willkommen.

Von Christine Jacob