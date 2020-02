Delitzsch

Ende Februar ist Schluss im Bürgerhaus. Der langjährige Pächter gibt das Geschäft auf, da einer der beiden Partner in den Ruhestand wechselt. Trotz diverser Versuche hat sich bislang kein Nachfolger gefunden, sodass der Stadtrat Ende 2019 den Beschluss fasste, dass die Stadt selbst das Haus weiterbetreiben soll. Was heißt das für Bürger, die es nutzen wollen?

Keine Gastro möglich

Im Kern geht es um die Nutzung der beiden Vereinsräume und des Saales. “Es gibt keine Gastronomie“, erinnert Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Künftige Nutzer müssen also bei Bedarf ihr Catering von externen Anbietern buchen. In der Stadtratssitzung am 27. Februar wird ein Beschlussvorschlag mit einer Benutzungs- und Entgeltsatzung für das Bürgerhaus vorgelegt. „Sollte der Vorschlag bestätigt werden, tritt die Satzung nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Delitzsch am Montag, dem 16. März 2020, in Kraft“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das wiederum heißt: Wer das Bürgerhaus ab diesem Tag nutzen möchte, kann bereits jetzt in der Stadtverwaltung seine Termine anmelden.

Ansprechpartner ist Kulturkoordinator Martin Winkler, Telefon 034202 67-103, E-Mail martin.winkler@delitzsch.de

