Der Wunsch nach einem Eigenheim ist ungebrochen. Vor allem junge Familien sind auf der Suche nach bezahlbaren Wohnraum. Aufgrund der steigenden Preise weichen viele auf das Umland und in den Norden von Leipzig aus. Die Auswirkungen sind bereits heute zu spüren. Doch wie geht diese Entwicklung weiter? Und wird die Immobilienblase in absehbarer Zeit platzen?

In Zukunft wird es im Norden von Leipzig verstärkt um Lücken- und Ergänzungsbebauung gehen - wie an der Leipziger Straße in Rackwitz am ehemaligen Lobertal. An der Kreuzung zur Hauptstraße entstehen drei Einfamilienhäuser. Quelle: Frank Pfütze