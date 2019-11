Wie in Zschortau zwei historische Gebäude erhalten wurden

Zschortau

Zwei Gebäude im Zschortauer Zentrum standen am Mittwoch im Mittelpunkt. Der Verein Delitzscher Land zeigte während eines baukulturellen Dorfrundgangs, wie mit der Tendenz zu „Schlaf-Dörfern“ und dem drohenden Verlust dörflicher Identität umgegangen werden kann. Und wie Kommunen und Dorfgemeinschaften eine nachhaltige Balance von Wachstum und Bewahrung schaffen können.

Am Pfarrhaus Zschortau: Der Verein Delitzscher Land zeigte während eines Dorfrundgangs, wie sich im Ort befindliche Bauwerke, die Fördermittel der Leader-Entwicklungsstrategie erhalten haben, bisher entwickelten. Quelle: Mathias Schönknecht

Treffpunkt in Zschortaus Mitte

Für das Zschortauer Pfarrhaus hat sich der Aufwand gelohnt. Aus der Dauerbaustelle an der Pfarrgasse ist ein Gemeinde-Treffpunkt geworden – nicht nur für kirchliche Zwecke. So hatte es sich Daniel Senf, Pfarrer des evangelischen Kirchspiels Zschortau, für den zentralen Punkt im Rackwitzer Ortsteil seit Baubeginn 2013 vorgestellt. Das Haus sei vor der Sanierung zergliedert gewesen, die Räume hatten sich auf unterschiedlichen Niveaus verbunden und waren mit vielen kleinen Treppen verbunden, erklärte Senf. Das sei nicht barrierefrei und unpraktisch gewesen. Nach der denkmalgerechten Sanierung 2015, die über 500 000 Euro kostete und zum größten Teil aus Leader-Mitteln und dem Delitzscher Land gefördert wurde, sei nun ein Begegnungsort geworden. Viele auch nicht-kirchliche Jugendliche und Kinder treffen sich außerhalb der Schule in den Räumen, zwischen ihren meist zugezogenen Eltern finde so zudem eine Vernetzung statt.

Pfarrer Daniel Senf blickt auf die nicht immer ganz einfache Zeit des Umbaus des Pfarrhauses in Zschortau zurück. Quelle: Mathias Schönknecht

Bewohnt nach 14 Jahren Leerstand

Nicht weit entfernt, auf der gegenüberliegendenSeite des Dorfplatzes, führten Stefanie Thierbach und Volker Stein durch ihre zu Wohnzwecken umgebaute historische Lehmwellerscheune. Deren Umbau kostete rund 400 000 Euro und wurde mit rund 50 000 Euro gefördert. Zuvor hatte die Scheune etwa 14 Jahre leergestanden und war dem Verfall ausgeliefert.

Die historische Lehmwellerscheune von Stefanie Thierbach und Volker Stein am Zschortauer Dofplatz wurde zu Wohnzwecken umgestaltet. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Mathias Schönknecht