Wie öko ist das neue alte Delitzscher Bad?

Delitzsch

Es ist noch nicht einmal gebaut, da handelt sich das neue Delitzscher Bad in der Elberitzstraße schon Kritik ein. Es sei nicht ökologisch genug gedacht, so der Tenor. Und es sei angebrachter, schwimmlernwilligen Kindern Ferienfreizeiten in bestehenden Bädern und an Seen anzubieten, so die Kritik eines Lesers. Was ist dran an der Kritik?

Von einem Shuttle fürs Schwimmenlernen hält die Verwaltung scheinbar nicht viel: „Die Stadt Delitzsch hatte sich über viele Jahre bemüht, eine Badestelle am Werbeliner See zu errichten und somit ein Bestandsgewässer zu nutzen“, heißt es auf LVZ-Anfrage aus dem Rathaus. Bekanntlich kann der Werbeliner See nicht genutzt werden, ist unter Schutz gestellt und nicht nur im, sondern auch am See so gut wie nichts möglich. Die Schwimmhalle in der Elberitzstraße sei im Wesentlichen darauf ausgerichtet, das Schulschwimmen abzusichern. „Sport zu ermöglichen, ist eine Daseinsaufgabe der Kommune, und vor allem das Schwimmen zu lernen, rettet Leben – das eigene und das von anderen“, so die Antwort aus dem Rathaus.

Idee des Stadtrats

Insgesamt fußt das Projekt durchaus auch auf Nachhaltigkeitsüberlegungen. Das Projekt wurde Anfang 2020 aus dem Stadtrat heraus – darunter auch ein Abgeordneter der Grünen – entwickelt und dabei wurde Wert darauf gelegt, dass mit der Neuausrichtung in der Elberitzstraße neben dem Hallenneubau die bestehenden Becken genutzt und saniert werden. Die Antragsteller verfolgten beziehungsweise verfolgen das Ziel, „Delitzsch in Bezug auf die Infrastruktur im Sport- und Freizeitbereich nachhaltig zukunftsfähig zu machen“. Mit dem Neubau an bekannter Adresse wurde das Projekt in der Sachsenstraße, bei dem alles neu gebaut werden müsste, zu Grabe getragen.

Drehung wegen einer Eiche

Das Bad-Projekt ist bereits insofern in Umweltkonflikte geraten, dass die geplante Schwimmhalle wegen einer alten Eiche nicht mehr in West-Ost-Ausrichtung verlaufen wird. Der Neubau wird wegen des alten Baums um 90 Grad gedreht und entsteht damit parallel zur Elberitzstraße. Richtig ist auch, dass Schwimmbäder oft Energieschleudern sind: In den vergangenen Jahren sind in Deutschland viele Bäder auch aus Gründen wie einem zu hohen Energieverbrauch geschlossen worden. Das Beheizen des gesamten nun für die Elberitzstraße geplanten Komplexes wird durch ein Blockheizkraftwerk, das durch eine Gastherme unterstützt werden kann, erfolgen.

Wie nun weiter? Bis Ende August soll der Abschluss der Vorplanung stehen. Der Bauantrag soll Anfang des nächsten Jahres gestellt werden. Dann können Mitte 2022 die ersten Ausschreibungen erfolgen und im November kann der Bau beginnen. Für Mai 2024 ist die Fertigstellung des neuen Bades am alten Standort vorgesehen.

Von Christine Jacob