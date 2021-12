Wie organisiert sich Delitzscher Politik in der Pandemie?

Delitzsch

Nur das Nötigste. So lautet derzeit die Devise für die Delitzscher Politik. Die Sitzungen werden reduziert. Kommt die Stadt so aber noch voran?

Delitzsch setzt im Angesicht der Corona-Lage derzeit möglichst viele politische Sitzungen aus. So findet diesen Monat keine Stadtratssitzung statt und auch die Sitzungen der Ausschüsse werden gestrichen oder nur im nötigsten Falle durchgeführt. So tagte nur am Dienstagabend nochmal der Technische Ausschuss, weil eine unaufschiebbare Fahrzeugbeschaffung für die Servicegesellschaft auf den Weg zu bringen war. „Die Stadtverwaltung will angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens darauf hinwirken, Sitzungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, lautet die Devise im Rathaus.

Rat zur Zurückhaltung

Dazu rät auch der Freistaat. Es sollen nur solche Gremiensitzungen stattfinden, die dringend zu beratende und zu entscheidende Angelegenheiten zum Gegenstand haben, wie zum Beispiel Beschlussfassungen über eine Haushaltssatzung oder unaufschiebbare Vergabeentscheidungen wie es am Dienstag im Technischen Ausschuss der Fall war. Auch eine Kürzung der Tagesordnungen um nicht dringend zu entscheidende Angelegenheiten sollte erwogen werden, heißt es. So wurden im letzten Stadtrat Ende November bereits Aspekte von der Tagesordnung genommen.

Option auf Eilentscheidung

Stehen wichtige Entscheidungen an, die nicht aufschiebbar sind und kann aber keine Sitzung stattfinden, gibt es zudem noch die Option, dass das Eilentscheidungsrecht der Stadtoberhäupter greift. So kann weiter auf Ziele hingearbeitet werden. Das Eilentscheidungsrecht soll aber nur genutzt werden, wenn es nicht anders geht.

In Zeiten der Pandemie tagt der Stadtrat zudem im Bürgerhaus, weil dort ein größerer als der Rathaussaal zur Verfügung steht. Für alle Sitzungen gilt derzeit auch, dass nur Zugang hat, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Nächste Sitzung ist voraussichtlich im Januar 2022. Momentan sind die rechtlichen Möglichkeiten für digitale Sitzung für die Kommunen erstmal weggefallen.

Von Christine Jacob