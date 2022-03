Wie sinnvoll sind Überwachungskameras im Delitzscher Stadtgebiet?

Delitzsch

Die Politik in Delitzsch diskutiert aktuell weiter, ob an bestimmten Punkten im Stadtgebiet Kameras installiert werden sollen. Mit dieser Maßnahme soll vor allem das Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Aber wie sicher fühlen sich die Einwohner und Einwohnerinnen eigentlich in Delitzsch? Wir haben uns umgehört.

Das Fraktionsbündnis der Freien Wählergemeinschaft und Bürgerinitiative Menschenskinder hatte vor wenigen Wochen einen Antrag eingebracht, mit dem die Stadtverwaltung beauftragt werden soll, im Laufe des Jahres an den Standorten Unterer Bahnhof, Friedhof und Brunnenanlage Genesung Bildaufnahmeeinrichtungen zu installieren.

„In den vergangenen Jahren ist im Stadtgebiet Delitzsch eine signifikante Zunahme von Vandalismus und Zerstörungswut zu konstatieren“, argumentiert die Fraktion für ihren Vorschlag. Neben Vandalismus seien auch Diebstahlsdelikte wie Fahrrad- und Pflanzendiebstahl oder die bewusste Beschädigung von Denkmälern Taten, die die Fraktion nicht mehr tatenlos hinnehmen wolle.

Friedhof an der Dübener Straße

Dass das Thema kontrovers diskutiert wird, zeigt sich auch während der LVZ-Umfrage: Kaum jemand möchte mit vollem Namen in der Zeitung erscheinen, Meinungen gibt es aber dennoch: Am Friedhof in der Dübener Straße äußern sich zunächst zwei ältere Damen kurz mit einem deutlichen „Ja“ für die Kameras. „Es ist traurig, was hier auf dem Friedhof alles passiert“, führt ein Mann weiter aus. Am schlimmsten sei die illegale Müllentsorgung: Plastikmüll, Küchenabfälle, Gegenstände, führt der Delitzscher aus. Hinzu komme der Diebstahl von Grabschmuck, Vasen und Blumen. In einer Videoüberwachung sieht er jedoch keinen Sinn. „Wie soll man erkennen, wer dort eine Vase mitnimmt und wo sollen diese Kameras bei mehreren Eingängen angebracht werden?“, gibt er zu bedenken.

Unter Bahnhof Delitzsch

Über den Bahnhof hat der Delitzscher ebenfalls keine gute Meinung. „Es wird dort in die Ecken uriniert und abends traut man sich gar nicht alleine dorthin“, sagt er. Am Bahnhof fände er eine Überwachungskamera daher „sehr gut. Schon alleine wegen der Abschreckung.“ Dem schließt sich eine Verkäuferin des Imbisses direkt am Bahnhofsgebäude an. So könnten gegebenenfalls die Täter ermittelt werden.

Ein Ehepaar, beide um die 70 Jahre alt, das gerade am Gleis 2 auf den Zug wartet, ist sogar begeistert von der Idee mit den Kameras. „Es würde ein Gefühl der Sicherheit vermitteln“, sagen sie. Ein Taxifahrer, der mit seinem Fahrzeug vor dem Bahnhof steht, ist ganz anderer Meinung: „Erstens gibt es hier keinen Drogenumschlagpunkt und so viele Diebstahlsdelikte“, erläutert er ruhig seine Sicht der Dinge. Zudem sei die reine Überwachung seiner Meinung zu ineffektiv. Für eine sinnvolle Kameraüberwachung müsse „jemand hinter den Bildern sitzen und direkt zugreifen, wenn gesetzeswidrige Handlungen erfolgen. Von Kameras selber lassen sich Straftäter schon lange nicht mehr abschrecken.“

Auch der Stadtrat ist sich der Vor- und Nachteile bewusst: Nach der ersten Forderung gab es später einen gewissen Rückzieher. Die Fraktion beantragte nun zunächst, dass die Stadtverwaltung für die Jahre 2020 und 2021 im Zusammenwirken mit dem Polizeirevier Delitzsch eine sogenannte Vorfalldokumentation für die Örtlichkeiten Unterer Bahnhof und Genesung im Stadtpark erstellt. Danach soll neu beraten und entschieden werden, ob es eine Videoüberwachung geben wird.

Von Ina Wildführ und Mathias Schönknecht