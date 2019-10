Wölkau

Der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Schönwölkau muss jetzt turnusmäßig überarbeitet werden. Doch statt den Gemeinderäten zur ersten Lesung das gut 100 Seiten starke Papier einfach in die Post zu geben, hat sich die Gemeindewehrleitung zum Klartext entschieden. „Wir wollen erklären, wo der Schuh drückt“, so der stellvertretende Gemeindewehrleiter Steffen Rücker. Wie viel Feuerwehr braucht Schönwölkau? Und wie viel Feuerwehr will sich Schönwölkau leisten?

Feuerwehr Schönwölkau hat immer mehr zu tun

Fünf Ortsfeuerwehren an sechs Standorten gibt es. 166 Kameraden werden aktuell gezählt, 109 davon gehören zur aktiven Abteilung. Diese 109 Männer und Frauen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren sind es, die jährlich zirka 30 Einsatzfahrten und damit immer mehr zu absolvieren haben. Weniger als zehn neue Kameraden kommen jährlich dazu. Damit hat Schönwölkau exakt die Sorgen jeder Freiwilligen Feuerwehr – immer mehr Einsätze werden auf immer weniger Schultern verteilt. Dabei sind es keine Bagatellen, die die Schönwölkauer Kameraden abzuarbeiten haben. Wetterbedingte Einsätze nach Stürmen wie Friederike nehmen zu und auch die sonstigen Einsätze fallen so wie der Brand beim Badrinaer Containerdienst in diesem Frühjahr oder ein Wohnungsbrand in Badrina vor einem Jahr nicht unter das Stichwort „Bagatelle“. Gut 80 Prozent Erreichungsgrad – darunter wird kurz gesagt der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem Hilfsfrist und Funktionsstärke eingehalten werden – schafft Schönwölkau. 54 Prozent waren es noch vor ein paar Jahren.

Was ist ein Brandschutzbedarfsplan? Alle fünf Jahre muss der Brandschutzbedarfsplan einer Kommune überarbeitet werden. Er gilt als Leitfaden für Feuerwehr und Verwaltung, er gibt Auskunft über Aufgaben sowie den Überblick über Ausstattung und welcher Bedarf aufzuholen ist. Sind die Feuerwehren ausreichend ausgestattet? Stehen genügend Einsatzkräfte zur Verfügung? Welche Einsatzfahrzeuge sind notwendig? Bedarfspläne versuchen Antworten auf diese Fragen zu geben und mögliche Veränderungen für eine Optimierung hin zum angestrebten Sicherheitsniveau zu liefern. Ein Brandschutzbedarfsplan gibt unter anderem vor, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Art und Weise und mit welchen zur Verfügung stehenden Mitteln eingegriffen werden soll, um Gefahrensituationen verhältnismäßig zu begegnen. Als Bemessungs-Szenario dient ein kritischer Wohnungsbrand. Wie viel Feuerwehr eine Kommune braucht, entscheidet die individuelle Gefahrenlage. Nicht überall bestehen die gleichen Gefahren, zum Beispiel durch Industriegebiete, und nicht überall sind die Voraussetzungen für den Einsatz durch die Feuerwehr identisch. Genau diese individuellen Unterschiede sollen in einem Bedarfsplan berücksichtigt werden. Bei unter 80 Prozent Schutzzielerreichungsgrad kann nicht von einer leistungsfähigen Feuerwehr gesprochen werden.

Klar ist: Schönwölkau hat in den vergangenen Jahren seinen Rückstand an Technik schon recht gut aufzuholen versucht. Noch vor zehn Jahren standen Fahrzeuge in den Depots, die teilweise nicht mal zuverlässig anspringen wollten. Fast eine Million Euro habe die Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren in neue Technik investiert, unterstützt durch jede Menge Fördermittel konnten acht Fahrzeuge beschafft werden. Allerdings reichen die Tragkraftspritzenfahrzeuge mit ihren weniger als 1000 Litern Wasser bei der aktuellen Löschwassersituation so nicht aus. Diese nämlich hat sich über die Jahre immer weiter verschlechtert. Brunnen sind nicht überall verfüg- oder nutzbar, das Hydrantennetz in ganz Schönwölkau nur bedingt geeignet und die Dorfteiche leer.

Idee stößt nicht auf Gegenliebe

Was es neben Investitionen wie der Modernisierung eines Gerätehauses, neuen Schutzausrüstungen und anderen Dingen braucht, sind nun vor allem Fahrzeuge, die mehr Wasser an Bord haben. Zudem müssen noch verbliebene Altfahrzeuge mit Baujahren aus den 1980er-Jahren ausgetauscht werden. Der Gemeindewehrleitung schwebt dazu gemeinsam mit Bad Düben als Partner eine Sammelbeschaffung von drei Löschfahrzeugen, zwei davon für Schönwölkau, vor. Eine Idee, die nicht auf Gegenliebe stößt. Man müsse an das Haushaltsdefizit denken, so die Kämmerin. Es falle schon schwer, den Eltern die Erhöhung der Kita-Beiträge zu erklären und nun wolle die Feuerwehr Luxus angehen. „Wir fahren an der Leistungsgrenze“, machte Gemeindewehrleiter Uwe Försterling klar, der für die CDU im Gemeinderat sitzt. „Jede Entscheidung hat irgendwann eine Konsequenz“, so Försterling. Im November kommt der Plan erneut zur Diskussion.

Von Christine Jacob