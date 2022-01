Wie viel wächst der Delitzscher Gartentag noch?

Delitzsch

Der Tag der offenen Gartentür in Delitzsch wächst. Erneut gibt es dieses Jahr zwei Termine und schon die ersten Teilnehmenden, die sich gemeldet haben.

Noch Anmeldung möglich

Bisher haben sich für den ersten Termin im Juni schon fünf Garteneigentümerinnen und -eigentümer gemeldet, darunter auch ein Kleingartenverein. „Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Menschen melden, die ihre Gärten für Andere zugänglich machen“, sagt Koordinatorin Nadine Fuchs. Thematisch interessant seien unter anderem noch Magerbeete, English borders, Gestaltung mit Immergrünen und naturnahes Gärtnern. Dieses Jahr öffnen sich die Gartenpforten der Loberstadt am 19. Juni und am 18. September. Da das Programmheft für den Juni-Termin schon im Frühjahr 2022 gesetzt wird, bittet Koordinatorin Nadine Fuchs um eine Anmeldung bis 28. Februar. Sie gibt gerne Tipps für die Zeit der Vorbereitung und den Tag selbst.

Kooperation in Sicht

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein gemeinsames Programmheft mit anderen Regionen geben. „Die seit Jahren bewährte Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Parthenaue wird fortgesetzt, außerdem soll es mit der Eilenburger Mulderegion wieder eine dritte Partnerregion geben“, heißt es. Und es gibt inzwischen Gespräche mit einer weiteren Region, die laut Nadine Fuchs ebenfalls eine große Bereicherung sein könnte.

Interessenten, die ihre grüne Oase zeigen möchten, melden sich bitte per Telefon unter 034202 67124 oder E-Mail an nadine.fuchs@delitzsch.de und geben kurz an, wie groß der Garten oder begrünte Innenhof ist und was ihn ausmacht. Weitere Hinweise finden sich online auf der Veranstaltungsseite https://offenegartentuerdelitzsch.com

Von cj