Wiedemar: 75 Prozent der Feuerwehreinsätze führen auf die A 9

75 Prozent aller Einsätze führten die Wiedemarer Feuerwehr dieses Jahr auf die durch das Gemeindegebiet verlaufende Autobahn 9. Dann ging es entweder um technische Hilfeleistungen oder ABC-Einsätze nach Unfällen, resümiert Gemeindewehrleiter Wolfgang Wenzel für die zurückliegenden zwölf Monate. Mit den zusätzlichen Alarmierungen, beispielsweise zu Bränden, seien die Kameraden bis Mitte Dezember insgesamt 69 Mal ausgerückt. Im Vorjahr waren es laut dem Gemeindewehrleiter 77 Einsätze. Da 2020 noch nicht vorüber sei, rechne Wenzel mit einer ähnlichen Zahl zum Jahresende.

Zusätzliche Belastungen und Kostenfaktoren seien Einsätze zu Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen und zu Bränden, die sich bei Ankunft beispielsweise als Grillfeuer herausstellten. Dies sei in den Ortsteilen Zaasch, Pohritzsch und Zwochau vorgekommen. Ebenso kritisierte Wenzel, dass Freiwillige Feuerwehren vermehrt zu Tragehilfen für den Rettungsdienst gerufen werden. In solchen Situationen müssten Mitarbeiter der örtlichen Unternehmen ihre Tätigkeit vorübergehend beenden, eine Person die Treppe rauf oder runter tragen, um anschließend wieder zurück zur Arbeitsstelle zu fahren.

Danken will der Gemeindewehrleiter daher allen ortsansässigen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für den Feuerwehrdienst abstellen. Dies sei keinesfalls selbstverständlich und anderorts nicht so. Wenzel machte auch auf die psychische Belastung seiner Leute aufmerksam. Es komme durchaus vor, dass Kameraden ihr Ehrenamt aufgrund dessen beenden. Noch gebe es genügend Einsatzkräfte. In Wiedemar werden es laut dem Gemeindewehrleiter aktuell sogar wieder mehr.

Febraur: Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf der A 9 nahe Wiedemar auf einen fahrenden Sattelzug auf, überschlug sich und geriet in Brand. Dazu wurden Kameraden der Feuerwehr Wiedemar alarmiert. Quelle: Feuerwehr Wiedemar

Ausbildungen leiden unter Corona-Jahr

Das Corona-Jahr habe zudem starke Einschnitte in den Fort- und Ausbildungen hinterlassen, erklärt Wenzel. Die Lehrgänge seien komplett gestrichen worden und werden auch nicht nachgeholt. Dies gelte ebenso für die Dienste der Jugendfeuerwehr, sagte Wenzel. Ein erfreulicher Punkt sei jedoch, dass Zwochau im kommenden Jahr eine Jugendfeuerwehr bekommt.

