Wiedemar

Steve Ganzer (CDU) wurde im September 2020 zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Wiedemar gewählt. Der Kölsaer setzte sich im ersten Wahlgang gegen seine Amtsvorgängerin Ines Möller und Kandidat Rico Eichler (beide parteilos) durch. Nun schaut der 34-Jährige auf die ersten drei Monate zurück – und blickt voraus.

Herr Ganzer, am 8. Februar waren die ersten 100 Tage als Bürgermeister um. Es ist zwar ein vergleichsweise kleines, dennoch wird eines ihrer Wahlversprechen nicht möglich sein: ein Briefkasten für Quering. Wie sehr ärgert Sie das?

Ein konkretes Wahlversprechen war der Briefkasten für Quering nicht. Das Thema ist in den Vorstellungsrunden aufgekommen und warum soll ich es dann nicht in die Vorhaben aufnehmen, die wir als Gemeinde angehen wollen? Nach Erkundigung bei der Deutschen Post wurde dann aber schnell klar, dass dies nicht gewollt ist, weil bereits ein Briefkasten im Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest steht. Das muss ich erst einmal so hinnehmen, es bleibt aber auf der Agenda.

Konnten andererseits bereits Ankündigungen umgesetzt werden?

In Quering kam ebenfalls der Wunsch nach einem Spielplatz auf. Und dieser wird kommen. Die Geräte sind beschafft und eingelagert. Es geht aktuell noch darum, wie wir das Areal herrichten. Der Bau ist auch gut in Hinblick auf Dorns Rosenstübl. Mein Ziel im Rahmen der Wirtschaftsförderung war auch, eine Ergänzung zur Pension und zur Gaststätte zu schaffen. So viele gastronomische Angebote haben wir nicht mehr in der Gemeinde und die aktuelle Situation macht es noch einmal unglaublich schwierig.

Wie sieht es sonst aus?

Wie vor der Wahl angekündigt, ist die Kommunikation und Transparenz für mich ein wichtiges Thema. Dazu habe ich beispielsweise eine Kita- und Schulleiterrunde auf den Weg gebracht, die wir gleich im November abgehalten haben. Ein ganz großes Thema war zunächst Corona. Zu dem Zeitpunkt ging es um Kita-Schließzeiten und wie die Betreuung in den Horten und Schulen sichergestellt werden kann. Mir war aber auch wichtig zu erfahren, an welchen Punkten es klemmt und wie wir zum Beispiel Aus- und Fortbildungen gestalten können. Außerdem stellen wir mehr Informationen auf unserer Gemeinde-Homepage bereit. Aktuell haben wir ein Dokument eingestellt, auf denen Vereine Fördermöglichkeiten finden. Im Bereich Hochwasserschutz haben wir zusammen mit der Unteren Wasserbehörde und dem Landschaftspflegeverband festgelegt, dass wir die Maßnahmen in Wiedemar und Wiesenena prioritär behandeln. Und: Im Gemeinderat haben wir in der vergangenen Woche das einheitliche Wappen beschlossen.

Auch wenn es aufgrund von Kontaktbeschränkungen etwas schwierig ist: Wie oft sind Sie in den einzelnen Ortsteilen?

Die ersten 100 Tage habe ich grundsätzlich damit verbracht, mich mit den Arbeitsabläufen vertraut zu machen und in die Strukturen einzufinden und diese zu überdenken. Auch wenn dabei präsenzmäßig etwas weniger passiert ist, habe ich versucht mir Anfragen der Einwohner vor Ort anzuschauen. So weit es die Regeln zulassen. Ende Januar bin ich mit meinem Sohn durch die Ortsteile gefahren und habe mir aufgeschrieben, wo es Beschädigungen, beispielsweise an Bushaltestellen, Parkbänken gibt oder wo eine Laterne nicht funktioniert. Dabei bin ich auch mit Leuten ins Gespräch gekommen.

Eine große Herausforderung ist die personelle Lage in der Gemeindeverwaltung. Zahlreiche Mitarbeiter wechseln in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Wie gestaltet sich die Suche nach Ersatz?

Wir haben aktuell 13 Stellen in der Verwaltung. Zum 1. März gehen zwei Mitarbeiterinnen in der Finanzverwaltung in den Ruhestand. Eine davon konnten wir bereits im Februar neu besetzen. Jetzt muss sie sich beweisen. Die zweite Stelle ist aber weiterhin offen. Grund dafür ist auch, dass Buchhaltung im weiteren Sinne nicht unbedingt mit der Buchhaltung einer Gemeindeverwaltung übereinstimmt. Optimistisch stimmen uns aber die eingegangenen Bewerbungen in der zweiten Runde. Ja, es ist eine Herausforderung, aber zugleich auch eine Chance. Beispielsweise um Strukturen effizienter zu gestalten.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat: Acht Mitglieder stammen aus Ihrer eigenen Partei, die zudem sehr meinungsstark sind. Ist es da nicht manchmal schwierig, die Balance zu den übrigen Ratsmitglieder zu halten?

Nein. Aktuell läuft die Zusammenarbeit, aus meiner Sicht, sehr gut. Ich verstehe uns als Gemeinde als Zahnradkonstrukt. Die beiden großen Zahnräder sind zum einen die Einwohner und zum anderen die Gemeindeverwaltung. Die kleineren Zahnrädchen dazwischen sind der Gemeinderat und ich als Bürgermeister, die dafür sorgen, dass die großen zusammen funktionieren. Das tun sie bisher.

Welches persönliche Fazit ziehen Sie aus den ersten 100 Tagen?

Es gibt noch viel zu tun. Es ist auch schon einiges angepackt. Es gibt Tage mit einer regelrechten Informationsflut und manche Prozesse dauern eben noch etwas länger. Und da habe ich bis jetzt noch nicht viele Termine wie Weihnachtsfeiern oder Jahreshauptversammlungen besucht, bei denen es aber wichtig ist, dass ich vorbeischaue, um zu erfahren, was die Menschen bewegt. Und wo ich genauso erklären kann, warum beispielsweise gerade etwas länger dauert.

Wie soll Wiedemar zum Ende des Jahres 2021 aussehen?

Es wird einige sichtbare Veränderungen geben. Das sicherlich im Baubereich. Ich denke da an die Kita in Wiedemar, das Dorfgemeinschaftshaus Zaasch, das als Veranstaltungsraum für unseren Nordraum dienen wird. Es wird aber auch Veränderungen geben, die erst beim zweiten Blick auffallen. Ich hoffe aber, dass neue Arbeitsansätze beispielsweise in der Verwaltung am Ende merklich werden. Wichtig wird auch, dass wir Vereinen und Unternehmen dabei helfen, aus dem Lockdown zu kommen. Das wird eine unglaubliche Herausforderung. Für das Jahresende 2021 wünsche ich mir, dass bereits zu Weihnachten Schnee liegt und Kinder draußen spielen können – ohne Pandemie.

Von Mathias Schönknecht