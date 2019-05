Wiedemar

Ich weiß nicht, wem ich wählen soll, weil ich die Leute nicht kenne. Dieser Satz eines Bürgers hatte in Wiedemar dazu geführt, innerhalb von nicht einmal zwei Wochen ein Wahlforum auf die Beine zu stellen. In mehreren Runden hatten die Kandidaten der für die Gemeinderats- und Kreistagswahl am kommenden Sonntag antretenden Parteien die Möglichkeit, sich den Wiedemarer Wählern vorzustellen.

Hohe Resonanz

Eine derartige Veranstaltung hatte die seit fünf Jahren bestehende Einheitsgemeinde noch nicht erlebt: Der Saal des Zwochauer Gasthofs „Zur Kugel“ füllte sich am Montag bis auf wenige Plätze. Zumindest an diesem Abend schien die Befürchtung vor einer zunehmenden Politikverdrossenheit in der Kommune unbegründet.

Der Beginn des Wahlforums gehörte den „Spitzenkandidaten“ der vier antretenden Parteien, wie der Moderator, Journalist und Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Rabutz, Wolfgang Schilling, sagte. Steve Ganzer ( CDU), Ute Meißner ( SPD), Peter Lada (Heimatverein "Sächsischer Nordzipfel") und Silvia Rickert (Freie Wählervereinigung Wiedemar) stellten die Ziele ihrer Liste vor. Maximale Zeit: zwei Minuten. Wer länger benötigte, wurde unterbrochen. So sollte garantiert werden, dass sich die Bewerber auf die wichtigsten Punkte beschränken.

Die Bewohner aller Ortsteile sollen sich besser kennenlernen

Für Silvia Rickert und die 13 weiteren Kandidaten der Freien Wähler steht die Erhaltung und Verbesserung von Gemeindestraßen ganz oben auf der Prioritätenliste. Genauso will die Vereinigung Vereine, Feuerwehren und ein aktiveres Einbringen der Bürger fördern. Auch wohnortnahe Kitas, Schulen und Horte haben sich die Mitglieder ins Wahlprogramm geschrieben.

Für die vier Bewerber des Heimatvereins „Sächsischer Nordzipfel“ sprach Peter Lada: „Sollte der Verein einen Gemeinderat stellen können“, sagte er bescheiden, wolle er mehr Mitsprache für die Räte erwirken. Es müsse mehr sachbezogene Diskussionen geben. Einsetzen wolle sich der Verein zudem, dass die kleineren der 17 Ortsteile nicht „abgehangen“ werden und die Gemeinschaft der Bürger besser wird. „So viele sind wir doch gar nicht“, sagte Lada.

Der Gasthof "Zur Kugel" an der Leipziger Straße in Zwochau diente als Ort des Wahlforums. Quelle: Mathias Schönknecht

Kandidaten sind sich in vielen Punkten einig

Ute Meißner, Spitzenkandidatin der Wiedemarer Sozialdemokraten, hob die Stärkung der Dorfgemeinschaft und das Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile als Anliegen ihrer siebenköpfigen Liste hervor. Jeder Ort müsse zudem lebenswert gestaltet werden, dazu gehören laut der SPD-Kandidatin die Gehwege und ihre Beleuchtung, der Ausbau der Kitas, öffentliche Spielplätze und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs.

Der Kandidat der Christdemokraten, Steve Ganzer, erklärte zum Ziel der 17 CDU-Bewerber, die Ortsteile besser untereinander zu verbinden – sowohl als Ansprechpartner für alle Einwohner als auch physisch mittels Radwege. Die CDU wolle zudem ein Unternehmerforum ins Leben rufen, in dem sich alle Wiedemarer Betriebe austauschen können. Genauso stehe die Partei für die Verbesserung des Hochwasserschutzes und die Unterstützung der Vereine und Feuerwehren in der Gemeinde.

Bürgerin: Auf das zugeteilte Wahllokal achten

In der Fragerunde, in der Bürger konkrete Anfragen und Wünsche direkt an die Kandidaten und Parteien loswerden konnten, meldete sich Christa Dedek mit einem Appell zu Wort: Aufgrund der von der Kommunalaufsicht reduzierten Anzahl der Wahllokale (die LVZ berichtete) regte sie an, dass jedes geschlossene Wahllokal einen Aushang erstellen sollte und auf das nun zuständige Lokal verweist. Jeder solle zudem auf seine Wahlbenachrichtigung schauen, dort sei der neue Ort vermerkt, sagte Dedek. Es gehe nicht nur um die Gemeinderats- und Kreistags-, sondern auch um die Europawahl. Eine hohe Wahlbeteiligung sei besonders für die nachfolgenden Generationen wichtig.

Von Mathias Schönknecht