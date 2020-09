Wiedemar: Einbrecher erbeuten Baumaschinen und Werkzeuge

Wiedemar

Mehrere Baumaschinen – wie zum Beispiel Rüttelplatten – und diverse Werkzeuge haben Unbekannte erbeutet, die am vergangenen Wochenende in eine Firma in Wiedemar eingedrungen waren. Wie die Polizei berichtete, verschafften sich die Einbrecher mit einem Schneidewerkzeug gewaltsam Zutritt zu dem Betriebsgelände in der Hans-Grade-Straße. Zuvor hatten die Täter versucht, über das Haupttor auf das Grundstück zu gelangen.

Wie transportierten die Täter ihre Beute ab?

Wie die Unbekannten dann das Stehlgut abtransportierten, werde noch ermittelt, so die Polizei weiter. Der Stehlschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

