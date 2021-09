Wiedemar: Gewerbegebiete mit Bus und Bahn schlecht erreichbar

Wiedemar

„Bisher war es so, dass die Landesgrenze wie eine Mauer war“, sagte Steve Ganzer am Montagmorgen während des ersten Wiedemarer Unternehmerfrühstücks. Der CDU-Bürgermeister hatte in der Gemeinde ansässige Firmen in das Belmondo Hotel im Gewerbegebiet Wiedemar an der Junkerstraße eingeladen. Die Firmenchefs hatten vor allem zu den Themen ÖPNV, Fachkräfte und Azubis Redebedarf. Dabei kamen auch die Nähe zum Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt und damit verbundene Probleme zur Sprache.

Wiedemarer Bürgermeister: Neue Busverbindungen geplant

Die wohl größte Schwierigkeit für Unternehmen in der Gemeinde Wiedemar stellt aktuell die Suche nach neuen Mitarbeitern und Auszubildenden dar. Dieses Problem existiert zwar branchen- und regionenübergreifend, in der Gemeinde Wiedemar komme jedoch hinzu, dass die Gewerbegebiete im Kernort, in Zwochau und im zu Wiedemar gehörenden Teil von Delitzsch-Südwest nur schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind.

Das Problem ist der Gemeindeverwaltung bekannt. Momentan werde laut Ganzer in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Nordsachsen und den regionalen Verkehrsverbänden an neuen Nahverkehrslösungen gearbeitet. So könnte es beispielsweise zukünftig eine Busverbindung zwischen Landsberg und dem Gewerbegebiet Wiedemar geben, die auch die S-Bahn-Linie 9 zwischen Halle und Eilenburg miteinbezieht.

Perspektivisch soll es auch eine Buslinie zwischen Großkugel und dem Wiedemarer Gewerbegebiet geben. Laut den Unternehmen sei dies besonders wichtig, da somit die S-Bahn-Linien zwischen Leipzig und Halle angeschlossen werden. Für diejenigen Arbeitnehmer und Auszubildenden, die kein eigenes Auto haben, kommen die Gewerbegebiete in Wiedemar oft nicht als Arbeitsort infrage, spiegelten die Firmenchefs. Durch die langen Wege gehe Lebenszeit verloren, was viele nicht in Kauf nehmen wollen.

Unternehmer: Corona-Regeln müssen zwischen Bundesländern handhabbar sein

In diesem Zusammenhang kam auch eine Bitte an Bürgermeister Steve Ganzer und den ebenfalls anwesenden CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Kiesewetter zur Sprache. Corona-Regelungen sollten bundesländerübergreifend so getroffen werden, dass sie für Unternehmen handhabbar sind. Zahlreiche Mitarbeiter kommen aus Sachsen-Anhalt und müssten sich permanent mit den aktuell unterschiedlichen Verordnungen auseinandersetzen. Ganzer und Kiesewetter sollen dies an die verantwortlichen Stellen herantragen.

Das erste Unternehmerfrühstück in Wiedemar stieß auf positive Resonanz. Die Idee sei gut und wichtig, sagten einige Geschäftsführer auf Nachfrage. Letztlich müsse sich aus den Gesprächen jedoch etwas ergeben, auch wenn nicht alle Probleme vor Ort gemacht sind und gelöst werden können, forderten die Unternehmer. Um die Entwicklungen abzufragen und weiterhin im Gespräch zu bleiben, soll das Unternehmerfrühstück zukünftig regelmäßig wiederholt werden, sagte Steve Ganzer.

