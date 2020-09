Wiedemar

Etwa zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Wiedemar wird die Briefwahl gut angenommen. Das teilt die Gemeindeverwaltung nun mit. Bisher seien 492 Anträge auf diese Wahlmöglichkeit eingegangen. Insgesamt sind 4280 der aktuell 5343 Einwohner der Kommune mit 17 Ortsteilen für den 20. September aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Wahlbenachrichtigung enthält Fehler

Die Gemeindeverwaltung bittet in diesem Zusammenhang und in Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen und auf die geltenden Hygienemaßnahmen noch einmal, von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Vor allem Bürger in den Risikogruppen seien hierbei angesprochen.

Die Wahl per Brief kann über die bereits erhaltene Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Diese können per Post an die Gemeinde zurückgesendet oder in den Briefkasten der Verwaltung, in der Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna, eingeworfen werden. Auch eine E-Mail oder ein Fax seien möglich.

Wie die Kommune außerdem mitteilt, wird das Wahllokal des Wahlbezirks 001 Kyhna, für die Ortsteile Kyhna, Lissa, Quering, Klitschmar und Peterwitz nicht wie auf der Wahlbenachrichtigung angegeben im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung eingerichtet, sondern in der Turnhalle Kyhna, ebenfalls an der Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna, sein.

Es bleibt bei drei Kandidaten

Grund für die falsche Angabe auf der Wahlbenachrichtigung sei ein Fehler im Rechenzentrum, so die Gemeindeverwaltung.

Nach der coronabedingt verschobenen Bürgermeisterwahl im März ruft die Gemeinde ihre Einwohner am 20. September an die Urnen. Wie vor gut fünf Monaten bereits feststand, werden sich Amtsinhaberin Ines Möller (parteilos), Steve Ganzer ( CDU) und der ebenfalls parteilose Kandidat Rico Eichler zur Wahl stellen. Ein etwaiger zweiter Wahlgang soll am 11. Oktober stattfinden.

Der Wahlschein für die Briefwahl kann auch per Fax an 034202 63904 oder per Email an gemeinde.wiedemar@wiedemar.de beantragt werden.

Von Mathias Schönknecht