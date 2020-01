Wiedemar: Praxisseminar mit Vorbildcharakter für Nordsachsen

Wiedemar

Das Ziel: ein naturnäherer und für Wasserlebewesen attraktiverer Strickgraben. Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPV) hat dazu in der vergangenen Woche an einem etwa 140 Meter langen Grabenabschnitt im Wiedemarer Ortsteil Wiesenena unter anderem Totholz als Strömungslenker eingebaut. Was in der Gemeinde Wiedemar in ersten praktischen Maßnahmen umgesetzt wurde, könnte zukünftig in vielen weiteren Gemeinden Anwendung finden.

Eine Pflichtaufgabe der Gemeinden

Seit April des Vorjahres beschäftigen sich Mandy Berger und Julia Pöschel mit der Entwicklung der Fließgewässer in den Leader-Fördergebieten Dübener Heide und DelitzscherLand. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes ( ELER). Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre angelegt.

Ihre Aufgabe: Wege finden, um regionale Fließgewässer zweiter Ordnung, also kleine Flüsse, Bäche und Gräben, in einen naturnäheren Zustand zu bringen. Das heißt beispielsweise: Läufe werden nicht begradigt, es gibt keine künstlichen Ufer, das Gewässer kann sich freier ausbreiten, erklärt Julia Pöschel. Laut der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sind Gemeinden verpflichtet die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen.

Landschaftspflegeverband und Partner

Um den Kommunen einen Einblick in die einfachen und wirksamen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Gewässerunterhaltung zu geben, fand zu Beginn 2020 ein Praxisseminar am Strickgraben in Wiesenena statt, berichtet Mandy Berger. Unter Anleitung der Mitarbeiter des LPV und von Jörg Kiesewetter von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordsachsen setzten dies vier Mitarbeiter des Bauhofs Wiedemar um.

Das Resultat des Praxisseminars bei Wiesenena: Einengung des Strickgraben-Querprofils (vorne) und Strömungslenker (hinten). Quelle: Julia Pöschel

Am Strickgraben ist nicht Schluss

Dabei wurden zum einen Totholzelemente, wie Stamm- und Astabschnitte oder Wurzelstubben, als Strömungslenker eingebaut. Das soll dazu dienen, „dem Gewässer mehr Struktur zu verleihen und eigendynamische Prozesse einzuleiten“, erklärt Pöschel.

Dies sei vorwiegend am rechten Ufer geschehen und schräg flussabwärts ausgerichtet, was Lebensräume für Gewässerorganismen und Rückzugsorte für Köcherfliegenlarven und Schnecken schafft, die anfallende Pflanzenreste verwerten, erklärt die Projektmanagerin. In einem weiteren Schritt sei das „überdimensionierte Querprofil des Gewässerabschnittes“, dass an einigen Stellen bis zu vier Meter erreicht, mit durch Holzpfählen befestigten Buhnen eingeengt worden.

Bevor die gewonnenen Erfahrungen nun in der Region eingesetzt werden, soll es in den kommenden Wochen am Strickgraben weitergehen. Darauf aufbauende Praxisseminare an unterschiedlichen Gewässern und in verschiedenen nordsächsischen Gemeinden seien aber bereits in der Planung, erklären Mandy Berger und Julia Pöschel.

Von Mathias Schönknecht