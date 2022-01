Wiedemar: Thomas Ludwig ist neuer Chef der EVI

Wiedemar

In Wiedemar hat eine gemeindeeigene Tochtergesellschaft die Aufgaben des Baubetriebshofes übernommen. Die Gemeinde hat Thomas Ludwig berufen, er ist seit 1. Januar der neue Geschäftsführer der gemeindeeigenen Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungsgesellschaft (EVI). Der 51-Jährige ist gelernter Landwirt, Zierpflanzengärtner und Tischler, und dazu zertifizierter Baumkontrolleur. Ludwig ist gebürtiger Wiedemarer, lebt im Ortskern, er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Und auch eine Deutsche Dogge gehört zur Familie. Für den Gärtner ist natürlich der Garten sein Hobby.

Leiter – Optimierer – Netzwerker

„Ich möchte ordentliche Strukturen auf den Weg bringen und die EVI zu einem Aushängeschild in der Gemeinde machen. Das ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ordentlich und sauber ist und die Einwohner zufrieden sind“, sagt Ludwig. Eine schwierige Aufgabe für zurzeit 10 Mitarbeiter, die für 17 Ortschaften verantwortlich sind. Und die erstrecken sich großflächig und verstreut. Ludwig sieht sich als Leiter, Optimierer und Netzwerker zwischen allen Ortsteilen der Verwaltung und aller Beteiligten. Per 1. Januar ist ein neuer Mitarbeiter eingestellt, drei weitere werden in diesem Monat folgen, sodass die EVI dann 14 zählt. „16 wäre eine optimale Zahl, natürlich müssen wir auch unser Personal halten, um leistungsfähig zu bleiben“, so Ludwig. Darum werden die Mitarbeiter auch geschult, beispielsweise in Sachen Baum- und Strauchschnitt.

Hilferuf

Im September berichtete die LVZ von Überlastung, Personalnot und liegengebliebener Arbeit. Erschwerend komme hinzu, dass es extrem lange Lieferzeiten für beispielsweise Rasenmäher, Motorsensen und andere Maschinen gibt, Wartezeiten bis ein Jahr seien inzwischen an der Tagesordnung. Bürgermeister Steve Ganzer bat alle Bürger und Bürgerinnen um Mithilfe. Einwohner, denen es möglich ist, sollten die Grünstreifen vor ihrem Grundstück pflegen, was sonst Aufgabe der Gemeindeverwaltung wäre. Was ist daraus geworden? „Die Wiedemarer sind schon daran interessiert, sich einzubringen und für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Dem Aufruf haben sich einige angeschlossen“, weiß Ludwig.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nächste Aufgaben

Als nächster Brocken steht der Winterdienst bevor. Wenn es schneit, stehen ein Traktor und ein Unimog sowie vier Multicar und diverse Transporter bereit. Unterstützt wird die EVI vom Delitzscher Landhandel und der Pflanzenproduktion Glesien. Bis der Schnee kommt, steht der Baum- und Strauchschnitt auf dem Plan. Diese Arbeiten müssen bis Ende Februar erledigt sein, dann beginnt die Brutsaison der Vögel.

Von Frank Pfütze