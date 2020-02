Wiedemar

Von einem Firmengelände in der Zeppelinstraße in Wiedemar wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Mercedes Sprinter gestohlen. Ein unbekannter Täter habe einen Zaun zerschnitten und dann den gesichert abgestellten Transporter entwendet, schilderte die Polizei. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ES-HW 676 habe einen Zeitwert von etwa 25 000 Euro. In dem Transporter befand sich zudem Werkzeug im Wert eines niedrigen fünfstelligen Geldbetrags.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ