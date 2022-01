Wiedemar

Elk Messerschmidt (80) startet relativ gut gelaunt ins neue Jahr. Dafür hat jetzt die Sächsische Landesregierung gesorgt. Der Technik-Pionier aus dem Wiedemarer Ortsteil Rabutz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Wasserstoff. „Die müssen es jetzt schaffen, die Chancen der Wasserstofftechnologien als Energieträger zum Beispiel zum Betrieb von Brennstoffzellen zu erkennen“, so Messerschmidt. Die Wasserstoffzelle verbinde Wasserstoff mit Sauerstoff und dabei entstehe Strom. Mit Freude habe er in der LVZ gelesen, dass die Sächsische Landesregierung jetzt auf Wasserstoff setzt.

Der damalige Landtagsabgeordnete Volker Tiefensee (CDU) hat bereits im Mai 2019 eine Konzeption für die Lausitz an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übergeben, welche Elk Messerschmidt als Vorstandsmitglied und im Auftrag des Sächsischen Ingenieurvereins in Abstimmung mit dem TÜV Süd mit erarbeitet hat. Jetzt gibt es eine Reaktion. Sachsen setzt auf Wasserstofftechnologien, will Wasserstoff auch als Brennstoffzelle in Fahrzeugen einsetzen. „Das ist revolutionär“, so Messerschmidt. Die Sächsische Landesregierung will helfen, einen eigenen Wirtschaftszweig im Freistaat rund um die Wasserstofftechnologie aufzubauen. Das wurde nach der jüngsten Kabinettssitzung bekannt. Bis 2030 könnten laut Regierung in der Sparte bis zu 4800 neue Jobs entstehen und ein Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erzeugt werden.

50 Jahre alter Ansatz

Dieser Ansatz ist 50 Jahre alt, behauptet Messerschmidt. 1972 sei dieses Vorhaben auf der Jahrestagung der Physikalischen Gesellschaft der DDR von Professor Klaus Fuchs aus dem Kernforschungszentrum Rossendorf bei Dresden vorgestellt worden.

Batterien nur für Kleinwagen

Sachsen wolle sich unter anderem von Batterien für große Autos verabschieden. Für Kurzstrecken bis 300 Kilometer seien Batterien in Ordnung. Alles darüber hinaus sei nur mit Brennstoffzellen ökologisch sinnvoll und vertretbar. Messerschmidt halte es für verantwortungslos, dass große Automarken heute Mittelklasseautos mit Batterien bauen. Der Hauptgrund der Kritik bezieht sich auf das Gewicht, die Herstellung und Entsorgung dieser Batterien.

Technik-Pionier mit E-Auto unterwegs

Messerschmidt selbst fährt einen E-Renault Zoe, damit kommt er 300 Kilometer weit, im Winter weniger. Die Batterie wiegt ungefähr 600 Kilogramm und damit soviel wie sechs ausgewachsene Schwergewichtsboxer. Dementsprechend mehr wiegen die Batterien für SUV und Sportwagen. Heißt: Wenn der E-Autofahrer ins Nachbardorf fährt, um Brötchen einzukaufen, fahren immer die sechs Boxer mit. Das klingt nicht ökologisch.

Noch schlimmer sind die Bereiche Herstellung und Entsorgung. „Für die Entsorgung von Lithium gibt es bis heute keine Lösung. Lithium wird in den Anden gewonnen. Dabei werden Unmengen Wasser benötigt. Ich war in Ecuador und habe das Elend gesehen, das der Abbau von Lithium provoziert“, sagt der 80-Jährige. 30 Jahre seien verschlafen worden, nun müsse die Politik „ausschlafen und die Chance erkennen“.

