Wiedemar: Weitere Wechsel in der Gemeindespitze

Nun ist es offiziell. Steve Ganzer ( CDU) kann sich seit Donnerstagabend Bürgermeister der Gemeinde Wiedemar nennen. Mit seinem Eintritt ins höchste Amt der Kommune müssen jedoch auch Positionen im Gemeinderat neu besetzt werden, die der 33-Jährige bisher ausfüllte.

Ganzer startet mit einem besonderen Mitbringsel. CDU-Gemeinderätin Karin Bödemann, ihres Zeichens ehemalige Bürgermeisterin der zum damaligen Zeitpunkt noch eigenständigen Gemeinde Wiedemar, überreichte Ganzer die Glocke aus ihrer Amtszeit. Sie hoffe, dass er damit nicht all zu oft zur Ordnung rufen müsse. Anschließend nahm Bödemann Diensteid und Gelöbnis des neuen Bürgermeisters ab.

Neuer Gemeinderat für die CDU

Ganzer erklärte, dass er auch sieben Jahre nach dem Zusammenschluss der Gemeinden Neukyhna, Wiedemar und Zwochau zur Einheitsgemeinde gewisse Spannungen unter den jetzigen Ortsteilen wahrnimmt. Diese spielen für ihn keine Rolle, er wolle ein Bürgermeister für alle 17 Ortsteile sein. „Wir sind ohne Sie nichts, und Sie sind ohne uns nichts“, sagte er in Richtung der Bürger und Gemeinderäte.

Im Letzteren ist durch die Veränderung an der Spitze ein Platz freigeworden. Den Ganzer scheidet als Bürgermeister aus dem Rat aus. Für ihn rückt Steffen Bielig nach, der in der Kommunalwahl im Mai 2019 ebenfalls für die CDU antrat, jedoch nicht ausreichend Stimmen erhielt.

Freie Wähler stellen die Stellvertreterin

In die ebenfalls freigewordene Position der stellvertretenen Bürgermeisterin steigt Silvia Rickert auf. Auf die Kandidatin der Freien Wähler konnte sich die Mehrheit der Gemeinderäte einigen. Damit ist der Personalwechsel im Wiedemarer Gemeinderat vorerst abgeschlossen. In den kommenden zwölf Monaten muss die Kommune jedoch ihre Verwaltung verjüngen. Vier der 13 Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. Zudem sind fünf Stellen in den Kindertageseinrichtungen offen.

Von Mathias Schönknecht