Zwochau

„Es wird kein großer Freizeittempel werden“, sagt Ines Möller. Die parteilose Wiedemarer Bürgermeisterin beschreibt damit die mögliche Einrichtung einer Badestelle am Zwochauer See. Dieser ist Teil der Bergbaufolgelandschaft des ehemaligen Tagebaus Delitzsch-Südwest. Eine Stelle zum Baden sei zwar grundsätzlich möglich, eine Erlaubnis liegt jedoch weiterhin nicht vor. Die Erteilung hängt von einem Gutachten ab.

Ein Strand für Anlieger

Das weggebaggerte Dorf Grabschütz hatte einst ein Freibad, das mit dem Braunkohleabbau verschwand. Damals versicherten Bergbaubetrieb und Politik, dass die davon Betroffenen für das Freibad eine Badestelle am Zwochauer See bekämen. Um diese bemüht sich die Gemeinde seither. Verboten ist das Baden am Zwochauer See auch nach der Entscheidung, den Werbeliner See dauerhaft unter Naturschutz zu stellen, nicht. Die Frage ist nur, wie schädlich eine solche Bademöglichkeit für die dort lebenden Tierarten wäre. Ein entsprechendes Gutachten soll bis Jahresende vorliegen. Darin müsse zudem geklärt werden, ob die Vögel, die zur Einrichtung des Vogelschutzgebietes 2004 festgestellt wurden, auch tatsächlich weiterhin am See leben, sagt Möller.

Sollte durch das Gutachten ein Gemeingebrauch erlaubt werden, könne der Tagebausanierer, die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV), mit der Einrichtung der Stelle beginnen. Sicher ist bereits jetzt, dass die Gemeinde das Nortwestufer dann nicht touristisch vermarkten darf. Der Strand sei lediglich für Anlieger gedacht.

Wiedemar will Teiche sanieren

Neben den großen Gewässern zählt Wiedemar mehrere Teiche in den verschiedenen Ortsteilen. In Zaasch, Kyhna, Lissa und Klitzschmar sollen diese nun saniert werden. Eine entsprechende Beprobung habe die Gemeinde in Auftrag gegeben, teilte die Bürgermeisterin mit. Aufgrund der Preise für die Müllentsorgung könne eine Teichsanierung bis zu 80 000 Euro kosten. Die Gemeindeverwaltung wolle daher zuvor prüfen, wie der darin enthaltene Schlamm beschaffen ist, erklärt Möller. Dazu laufe aktuell eine Abstimmung der beteiligten Behörden, darunter das Landratsamt Nordsachsen.

Von Mathias Schönknecht