Kostenlos bis 20:07 Uhr Wiedemar bringt Zwochauer Kita auf den neusten Stand Sollte es zum Ernstfall kommen, müssen die Kinder der Zwochauer Kita „Sonnenkäfer“ über einen Rettungsschlauch aus dem zweiten Stock evakuiert werden. Das ist nicht mehr erlaubt. Die Gemeindeverwaltung will das Gebäude nun umrüsten.

Ähnlich wie an Grundschule in Krostitz soll demnächst auch eine Feuertreppe an der Sonnenkäfer-Kita in Zwochau angebaut werden. Quelle: Wolfgang Sens