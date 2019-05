Weidemar

Nach fünf Jahren Einheitsgemeinde möchte Wiedemar ein neues Gemeindewappen für die 17 Ortsteile kreieren. „Nun sind Sie gefragt“, teilt Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) mit. Denn Bürger haben ab sofort die Möglichkeit, Vorschläge für das neue Wappen einzureichen. Dabei können auch nur Schwerpunkte benannt werden, die prägend für die Gemeinde sind und sich daher im Wappen unbedingt wiederfinden sollten.

Ideenschluss Ende Juni

Als Beispiele führt die Gemeindeverwaltung die Stichworte Mühlen, Landwirtschaft, Handwerk und Bäche auf.

Ideen und Vorschläge können per Post an die Gemeinde Wiedemar, Kyhnaer Hauptstraße 29, in 04509 Wiedemar, OT Kyhna, oder per E-Mail an gemeinde.wiedemar@wiedemar.de bis zum 28. Juni gesendet werden.

