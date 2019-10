Wiedemar will sich vor Hochwasser schützen

Wiedemar

„So nah an der Förderung und Umsetzung standen wir noch nie“, sagte Ines Möller. Wiedemars parteilose Bürgermeisterin informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zusammen mit Nancy Löhr von der Unteren Wasserbehörde des Landratsamts Nordsachsen (LRA) über die Gewässerentwicklung im Ortsteil Wiedemar.

Drei der Maßnahmen sollen als erstes umgesetzt werden

Bereits zu Jahresbeginn hatte die Gemeinde angekündigt, dass der Strengbach in diesem Jahr besonders im Fokus stehen wird. In den Vorjahren hatten die Anwohner insbesondere in der Siedlung am Kleinen Dorf und An der Bratpfanne bei Starkregen mit über das Ufer tretendem Wasser und volllaufenden Kellern zu kämpfen. Sie sorgten bereits teilweise privat mit Pumpen, Notstromaggregaten und verschiedenen anderen Maßnahmen für den Notfall vor.

Nun könnten einige Maßnahmen aus dem Gewässerunterhaltungs- und Hochwasserschutzkonzept zeitnah umgesetzt werden. Dies solle vor allem zwischen Jugendclub und der als „weiße Brücke“ bekannten Überführung der Staatsstraße 1 (S 1), im Bereich der Schulstraße und nördlich der Kläranlage der Fall sein.

Konkret geplant seien laut Löhr beispielsweise im Kleinen Dorf die Durchlässe der Brücken zu vergrößern, um so ein Anstauen zu verhindern. Am Klärwerk bestehe die Möglichkeit, eine Geländemulde zu schaffen, in der das Wasser gesammelt werden könne. Ebenso sollen hinter dem Kleinen Dorf und südlich der Schulstraße Flächen abgesenkt werden und so für die Ausbreitung des Wasser zur Verfügung stehen, sollte es besonders „brenzlig“ werden, sagte die LRA-Mitarbeiterin.

Anwohner: „Wir saufen wieder ab“

Notwendig für die zügige Umsetzung der drei Maßnahmen sei nun die Bewilligung von Fördermitteln, die bis zu 90 Prozent der Kosten decken sollen. Für die Zwischenfinanzierung hatte die Kommune bereits Gelder im aktuellen Haushalteingeplant.

Unzufriedenheit unter den etwa 20 anwesenden Einwohnern machte sich vor allem über die geplante Dauer der Umsetzung aller weiteren Maßnahmen von etwa zehn Jahren breit. „Wir saufen wieder ab“, monierte ein Einwohner. Weitere Bedenken, dass etwa der Durchlass an der S 1 nicht ausreichen könnte, beseitigte Löhr. Andernfalls seien Maßnahmen innerhalb der Ortslage wenig sinnvoll. Ebenso sei analysiert worden, dass das vom Flughafen abfließende Regenwasser keine Auswirkungen auf die Situation in Wiedemar habe. „Uns hilft keiner von außen, wenn wir uns nicht selber helfen“, fasste Möller zusammen. Schneller, als aktuell, gehe es jedoch nicht.

Von Mathias Schönknecht