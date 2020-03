In der Stadt Delitzsch und den Ortsteilen mit eigenem Friedhof steigen die Gebühren für die Gräber. Die Stadt musste die Preise neu kalkulieren, weil die Nachkalkulation der Friedhofsanlagen ein deutliches Minus in den letzten Jahren ergeben hatte. Was bedeutet es nun in Delitzsch genau, dass nicht einmal der Tod umsonst ist?