Wiedemars Bürgermeister über Hochwasser und die Pandemie

Wiedemar

Hinter Steve Ganzer (CDU) liegt das erste volle Jahr als Bürgermeister der Gemeinde Wiedemar. Der 35-Jährige ist mitten in der Pandemie gestartet, doch deren Auswirkungen sind längst nicht das einzige Thema, das die Gemeinde beschäftigt.

Ganzer will die Schließung von Kindertagesstätten vermeiden

Herr Ganzer, das Jahr steckt allen in den Knochen: Welche Entscheidung hätten Sie anders getroffen als Sachsens Regierung?

Die Ausgangslagen des Freistaates Sachsen und der Gemeinde Wiedemar sind sehr unterschiedlich. Wir haben hier nicht so viel kritische Infrastruktur, wie sie die Landesregierung abbilden und gleich behandeln muss. Das Einzige, was wir in Wiedemar haben, sind die Schulen und Kindergärten. Und diese fordere ich vehement, aufzulassen. Dabei geht es mir vor allem um die Psyche. Wir haben Kinder, die bereits sechs Quarantänen hinter sich haben. Dabei geht so vieles kaputt. Dennoch ist es aus Sicht eines Kommunalpolitikers immer schwierig zu sagen, was ich als Landespolitiker anders machen würde. Es ist letztlich immer eine Abwägungsfrage.

Lesen Sie auch

Haben die Eltern in der Gemeinde keine Angst, dass sich ihre Kinder in den Einrichtungen anstecken?

Zwar ist die Infektionsrate unter Kindern sicherlich hoch, aber bei allem, was wir bisher wissen, sind die Verläufe keine schweren. Um die Fälle niedrig zu halten, haben wir von uns aus den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas Ende November wieder eingeführt. So wollen wir auch verhindern, dass, falls es zu Quarantänen kommt, wieder komplette Einrichtungen geschlossen werden müssen.

Der Hochwasserschutz in Wiedemar ist schon länger ein Thema. Wann ist er das nicht mehr?

Hochwasserschutz wird immer ein Thema in Wiedemar bleiben. Einfach aufgrund dessen, dass das Regenwasser des Schkeuditzer Kreuzes und des Flughafens durch die Gemeinde geführt wird. Dazu kommen die allgemeinen Niederschläge. Wir bereiten uns aktuell mit einem Planungsbüro auf das Worst Case vor, bei dem wir die Hochwasserstände von 2002 und 2013 als Maßstab nehmen. Das Ziel ist, dass wir Retentionsflächen vor den Ortschaften schaffen, auf denen sich das Wasser ausbreiten kann, dieses dann schnell durch die Ortschaften führen und danach wieder zu stauen. Daran arbeiten wir am Brösener Graben, Strickgraben und Strengbach und hoffen, dies in den nächsten Jahren abzuschließen. Ich wünsche mir, dass wir schnell vorankommen. Denn es geht nicht nur um die Renaturierung, sondern auch darum, dass die Leute keinen nassen Keller und Wohnraum haben.

Im Jahr 2022 soll in Wiedemar wieder gefeiert werden

Wie ist Ihre Verbindung in die Ortsteile? Öfter vor Ort zu sein, war auch ein Wahlversprechen.

Ich verbinde meine Ortsteilbesuche jetzt meist mit Jubiläen und Einladungen. Dann nutze ich den Termin, um noch einmal durch den Ort zu fahren und mir einen Eindruck zu machen. Ich versuche, es regelmäßig einzurichten. Wenn nicht wöchentlich, dann mindestens einmal im Monat.

Zur Person Steve Ganzer ist seit Dezember 2017 Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes in Wiedemar und Mitglied der Jungen Union. Zuletzt arbeitete der 35-Jährige als Polizeibeamter in Leipzig. Er war vor dem Bürgermeisteramt bereits seit 2019 Gemeinderat für die CDU in Wiedemar, zudem stellvertretender Bürgermeister. Ganzer ist verheiratet und zweifacher Vater. Die Familie lebt in Kölsa.

Was wird im Jahr 2022 die größte Aufgabe in der Gemeinde?

Neben der Corona-Bewältigung geht es derzeit um die 750-Jahr-Feier in Wiedemar. Das möchte ich gerne als Dorffest aufziehen, in der Hoffnung, dass es im Sommer möglich ist. Ich denke, das ist für unsere Einwohner und Einwohnerinnen auch wichtig. Wir arbeiten zudem an einem kommunalen Radwegesystem und an einer besseren Lehrumgebung für die Grundschule.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haben Sie 2021 alles geschafft, was Sie sich persönlich vorgenommen haben?

Ja, wir haben vieles geschafft. Auch wenn auf der Website noch einige Inhalte fehlen, sind wir mit der neuen Homepage und der App „Munipolis“ ein ganzes Stück vorangekommen. Die alte war untragbar. Auch den Sportplatz in Wiedemar konnten wir wieder bespielbar machen und den Spielplatz in Quering neu aufstellen.

Von Mathias Schönknecht