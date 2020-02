Wiedemars Bürgermeisterin: Flughafen und Lebensqualität sind wichtig

Wiedemar

Ines Möller (50) wurde 2013 zur ersten Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Wiedemar gewählt. Das parteilose Gemeindeoberhaupt spricht im Interview über die Entwicklung, die die 17 Ortsteile seither genommen haben und worauf es in den kommenden Wochen ankommen wird. Ende März kandidiert sie neben den Herausforderern Steve Ganzer (CDU) und Rico Eichler (parteilos) für eine weitere Amtszeit.

Frau Möller, immer wieder ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Zaasch Thema, wegen dem Einwohner in die Gemeinderatssitzung kommen. Doch tatsächlich herrscht schon länger Stillstand. Woran hakt es und wann kann mit der Umsetzung gerechnet werden?

Die Baupreise sind im letzten Jahr erheblich gestiegen, ebenso die Auslastung der Baufirmen. Bei den durchgeführten Ausschreibungen der Leistungen zum Neubau des Dorfgemeinschaftshauses wurden teilweise gar keine Angebote abgegeben, teilweise lagen die Preise weit über den im Haushalt eingestellten Mitteln. Die Gemeinde hat diese daher noch einmal aufgestockt und mit der erneuten Ausschreibung mit dem Jahreswechsel begonnen.

Der Flughafen Leipzig-Halle wird in absehbarer Zeit erweitert, damit steigt auch das Verkehrsaufkommen. Bei Unfällen oder Baustellen auf der Autobahn 9 dienen die Straßen durch die Gemeinde schon jetzt als Umleitung. Das Netz droht völlig zu kollabieren. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, um diese Situation in den Griff zu bekommen?

Dieses Problem können wir nicht allein lösen. Hierzu sind wir im Gespräch mit den Verantwortlichen des Flughafens, des Landkreises und des Landes. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung des Flughafens muss der Erhalt der Lebensqualität der Anwohner in den Anrainerkommunen eine zentrale Rolle spielen. Unsererseits werden Vorschläge zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung eingebracht, die die Ortslagen vom zunehmenden Verkehr entlasten sollen. Zudem haben wir eine bessere Abstimmung von Baumaßnahmen und Umleitungsstrecken zwischen den Autobahnen, Staatsstraßen und kommunalen Straßen angemahnt.

17 Ortsteile, über 5300 Einwohner: Wie oft sind sie in den Ortsteilen unterwegs und führen Gespräche mit den Bewohnern?

Das Gemeindegebiet ist mit 17 Ortsteilen und einer Fläche von 100 Quadratkilometern eine der größten Flächengemeinden im Landkreis. Dennoch bin ich täglich im Gemeindegebiet unterwegs. Selbstverständlich kann ich nicht überall in gleichem Maße präsent sein, dennoch habe ich einen Überblick, wo es noch Handlungsbedarf gibt. Bestehende Probleme gehen wir an, auch wenn manches nicht so schnell zu erledigen ist, wie ich es mir oft wünsche. Viele Bürger nutzen die Möglichkeit, um auf Probleme hinzuweisen und Vorschläge für Verbesserungen bei der Kommune anzubringen. Auch an mich direkt wenden sich viele Bürger mit ihren Anliegen. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.

Und wie oft sind Sie nun in jedem Ortsteil?

Jede Woche schaffe ich es nicht, dafür ist die Gemeinde schlicht zu groß. Aber einmal pro Monat bin ich in jedem Ortsteil.

Stichwort: Versorgung. Der einzige Lebensmittelmarkt der Gemeinde ist in Wiedemar beheimatet. Das ist nicht gerade das Zentrum. Im Gespräch war im zurückliegenden Jahr eine Neuansiedlung oder eine Art Internetkaufhaus. Welche Variante ist realistisch?

Der Einzelhandel ist im Umbruch und die Situation gerade in unserem ländlichen Bereich spitzt sich immer mehr zu. Es sind neue Modelle der Nahversorgung gefragt. Der klassische kleine Laden ist nach Auskunft der großen Handelsketten ein Auslaufmodell. Discounter winken ab, weil das Einzugsgebiet zu klein ist. Der Landkreis und die Gemeinden bemühen sich, ein genossenschaftliches Liefersystem der regionalen Händler zu entwickeln. Damit kann zwar die Versorgungsfunktion erfüllt werden, den sozialen Treff, den ein Laden vor Ort schafft, kann es aber nicht ersetzen. Gemeinsam mit den Akteuren des Ortes müssen wir auch hier neue Wege gehen, um den Zusammenhalt, das Gespräch und die Kontakte in den Ortschaften aufrecht zu erhalten. Ansätze wie in Wiesenena, wo die ehemalige Grundschule zum Vereinsheim und Bürgertreff umgebaut wird, wären da die Lösung.

Wie könnte so ein Liefersystem funktionieren? Welche Hürden gibt es?

Derzeit erfragen wir, welche lokalen Händler sich vorstellen können, sich daran zu beteiligen. Es kann von Lebensmitteln bis zu Schuhen gehen. Auslieferungen könnten zweimal pro Tag stattfinden – morgens und abends. Voraussetzung für uns als Gemeinde ist eine Gründungsgebühr für die Genossenschaft von 1500 Euro. Für die Bürger ist es ein Internetzugang. Mit 1000 M/Bits wie beispielsweise in Zschernitz ist die Umsetzung aktuell sicher noch schwierig, aber wir befinden uns aktuell im Breitbandausbau. Demnächst wird es mit dem Landkreis einen Termin zur weiteren Abstimmung geben. Dann wissen wir mehr, auch welche Gemeinden noch mit dabei sind.

Von Mathias Schönknecht