Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Hermsdorfer sollen Krostitzer Stadion-Sanierung planen

Für die Objektplanung der Sanierung der Anlagen des Kultur- und Sportzentrums Krostitz soll das Büro Richter Sportstättenkonzepte aus Hermsdorf beauftragt werden. Weil es inzwischen keine feste Honorarordnung mehr für solche Leistungen gibt, bewertete eine siebenköpfige Jury, der auch Vereins-Vertreter angehören, die beiden Bewerber nach festgelegten Kriterien. Es sollten nicht allein wirtschaftliche Aspekte entschieden werden. Zu 70 Prozent wurden qualitative Kriterien nach einem Notenspiegel gewichtet. Die Hermsdorfer hatten aber auch mit dem günstigsten Angebotspreis gepunktet. Der Gemeinderat folgte somit der Jury-Empfehlung. „Meine Anregung an Sie: Wenn Sie mitreden wollen, sollten Sie es in der Planungsphase machen“, so die Empfehlung von Ulf Greiner-Mai vom gleichnamigen Büro, das die Jury-Entscheidung moderiert hatte, im Gemeinderat. Es sei nicht von Nutzen, wenn jemand auf der Baustelle steht, und dann noch Ideen anbringen will.

Wiedemar ist mit neuer Website online

Die neu gestaltete Website www.wiedemar.de ist jetzt online, informierte Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). In der modernisierten Internet-Präsenz stecke unglaublich viel Arbeit, um die Seiten mit den Rubriken Rathaus, Gemeinderat, Bildung/Soziales, Wirtschaft, Leben/Arbeit zu füllen. Und es werde auch weiter daran gearbeitet. Unter anderem gibt es nun auch auf wiedemar.de einen Bürgermelder, mit dem Schäden direkt in die Gemeinde gemeldet werden können.

Wieder Konzerte vor der Altstadtkneipe No.2

Ab dem Wochenende finden vor der Delitzscher Altstadtkneipe No.2 wieder Konzerte statt. An diesem Freitag gibt es Sweet Confusion, am Samstag Katja-Maria Werker. Am nächsten Freitag Die Ölgötzen und am Samstag Ralph Schüller & Band. Auch am 30. und 31. Juli gibt es Musik auf dem Kirchplatz vor der No.2. Die Konzerte laufen jeweils von 20 bis 22 Uhr, die Altstadtkneipe ist vorab ab 17 Uhr geöffnet. Ein klassischer Eintritt wird nicht erhoben. Doch: Diese Konzerte werden auch für die Musikerinnen und Musiker veranstaltet, die durch Corona lange keinerlei Verdienst hatten. Die Zuhörenden werden gebeten als Eintritt etwas in den Hut zu legen und damit ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.

Rackwitzer Krebsbachfest soll Ende Juli stattfinden

„Wir sind in der heißen Planungsphase für das diesjährige Krebsbachfest“ in Rackwitz, schreiben die Veranstalter. In fester Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung soll die Veranstaltung nach dem pandemiebedingten Ausfall im Vorjahr am Wochenende vom 30. Juli bis zum 1. August fortgesetzt werden. Damit wird die Veranstaltung auf der Podelwitzer Festwiese erstmals über drei Tage gehen. Geplant ist unter anderem ein Rummel mit Autoscooter, Butterfly und Schießbuden. Auch erste Künstler wie die Leipziger Band „The Beefees“ sind bereits angekündigt.

Alive-Openair steigt im August

Das Alive-Openair findet statt. Die Delitzscher Veranstalter von Pointzero-Events laden am 21. August ab 20 Uhr ins Industrie-und Gewerbegebiet im Ziehwerk. Als Headliner präsentieren die Veranstalter in diesem Jahr DJ Tonk. Zwar gebe es auch dieses Jahr ein paar Einschränkungen, teilt Pointzero-Events mit, doch „die solltet ihr ja nun auch alle schon verinnerlicht haben“. Wichtig sei nur, dass alle gemeinsam wieder Musik von House bis Minimalbeats genießen können.

21. August, Industrie-und Gewerbegebiet im Ziehwerk 21, Start ab 20 Uhr, Zutritt ab 18 Jahren.

Von lvz