Wölkau

Die Internetpräsenz der Gemeinde Schönwölkau steht unter kritischer Beobachtung. Ihm sei aufgefallen, dass auf www.schoenwoelkau.de unter anderem die alte Landkreisumrandung in der Karte gezeigt werde und auch einige andere Punkte nicht auf Höhe der Zeit sind, so Gemeinderat Otto Näther ( CDU), der nun neu im Gremium sitzt.

Kritik auch für Krostitz

Schon in der Vergangenheit hatte vor allem Gemeinderätin Petra Holtzegel ( SPD) immer wieder moniert, dass die Seite voller überholter Informationen sei. Die Gemeinderäte pochen durch die Bank weg immer wieder darauf, dass eine moderne und aktuelle Internetseite heute ein Aushängeschild einer Kommune sei und die Arbeit einfach gemacht werden müsse. Zuletzt war damit auch der Verwaltungspartner Krostitz in die Kritik geraten, weil dort die Homepage überarbeitet werden müsste – das allerdings geht nur mit den entsprechenden Zuarbeiten aus Schönwölkau. Und genau da klemmt es. Ihm sei jetzt mal wieder auf- oder besser eingefallen, dass sein Schreibtisch im Ursprung eine braune Tischplatte habe und gar nicht weiß sei, so Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU). Er müsse unbedingt die vielen Papierberge abarbeiten und hoffe, dass mit dem Ausscheiden aus dem Landtag mehr Zeit bleibe, so der ehrenamtliche Bürgermeister.

Er kenne sich ein wenig mit solchen Seiten aus, so Näther, und könne daher helfen, wenn er die Zugangsdaten bekommt. Tiefensee will sich kümmern.

Von cj