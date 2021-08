Wieder Neuzugänge für den Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Am Freitag soll es wieder so weit sein. Der „Umzugswagen“ rollt an im Tiergarten Delitzsch. Dort zieht eine kleine Waran-Art in die Zooschule im Herzen der beliebtesten Delitzscher Freizeiteinrichtung ein und soll künftig jede Menge Blicke auf sich ziehen. Und auch andere Neuzugänge werden erwartet oder sind schon da.

Schildkröten kommen noch

Bereits da ist ein Schwarzer Hardun, der mit anderen Exemplaren seiner Echsenart eine Zuchtgruppe im Tiergarten Delitzsch bilden soll. Mit den neuen Malawi-Buntbarschen, einem Neuguinea-Blauzungenskink, Azurblauen Pfeilgiftfröschen, einer Rosenboa und mehreren Martinique-Anolis werden laut Stadtverwaltung nach und nach auch die vorerst noch leeren Terrarien in der Zooschule besetzt. Voraussichtlich im September ziehen zudem noch drei Ägyptische Landschildkröten ein, stellt Tiergartenleiter Konstantin Ruske in Aussicht.

Die Zooschule ist nach coronabedingter Schließung erst seit Kurzem wieder für die Besucher des Tiergartens offen. Während der Schließzeit wurden Terrarien renoviert beziehungsweise neu gebaut und das Haus insgesamt nochmal attraktiver gestaltet.

Neue Papageienvögel

Umbauten gab es auch an der Wellensittichvoliere, weil die alte Voliere nicht mehr sicher war – die Vögel hatten sich durch die Rückwand aus Holz geknabbert. Der Förderverein des Tiergartens hat seit dem Jahresbeginn fleißig an der neuen Australienanlage gebaut.

Beim Umbau ist nun Endspurt angesagt, unter anderem ist die Kulisse von Fördervereinsmitglied Olaf Sacher australientypisch gestaltet worden. Die Wellensittiche warten noch hinter den Kulissen auf ihren Einzug und werden dann mit einem Paar Rotflügelsittichen in einer WG leben. Auch diese Art stammt aus Australien und erweitert die Palette von Papageienvögeln. „Es handelt sich um ein erprobtes Zuchtpaar“, so Tiergartenleiter Konstantin Ruske.

Von Christine Jacob