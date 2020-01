Wieder Spielplatz-Vandalismus in Delitzsch

Delitzsch

Geschehen ist es vielleicht um den Jahreswechsel. Den Nachteil haben die Kleinsten. Auf dem erst Ende letzten Jahres fertiggestellten Spielplatz in der Blücherstraße in Delitzsch wurde ein Spielgerät mutwillig zerstört.

Vandalismus ärgert Delitzscher OBM

„Das Drehschüsselkarussell Spinner Bowl’ wurde offensichtlich angezündet und ist nicht reparabel“, teilt die Stadtverwaltung mit, „das Spielplatzgerät ist nun einschließlich Fundament Anfang dieser Woche mit schwerer Technik entfernt und entsorgt worden.“ Der Schaden beläuft sich auf rund 1600 Euro. „Darunter zu leiden haben die Kinder“, ärgert sich Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) über die Tat, „denn es kann lange dauern, bis es einen Ersatz für solche Spielgeräte gibt.“ Der Ersatz des Spielgerätes könne erst erfolgen, wenn alle Tatumstände geklärt sind und die Schadensregulierung durch den Täter oder die Versicherung erfolgt ist. So kann die Folge sein, dass ein Spielplatz viele Wochen und Monate ohne Ersatz für ein so beschädigtes Spielgerät bleibt.

Schenkenberger Fall noch ungelöst

So ist es auch im Falle des Schenkenberger Spielplatzes. Vor Weihnachten war aus der Krippe an der Pfarrscheune der Hirte entwendet und auf dem Spielplatz angezündet worden. An der Wippe entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Die Stadt hat kurz nach Bekanntwerden der Tat Kontakt mit dem Spielgerätehersteller aufgenommen und musste erfahren, dass die Wippe nicht mehr hergestellt wird und auch die Teile nicht einfach ersetzt werden können. Der Platz bleibt also vorerst noch ohne dieses beliebte Gerät. Bei einer Neuanschaffung von Geräten muss stets auch bedacht werden, dass nur ein bestimmtes Budget für die mehr als 30 Spielplätze in der Stadt vorliegt.

Das beschädigte Spielgerät in der Blücherstraße ist inzwischen entfernt worden. Quelle: BI Menschenskinder

Auch im Falle der Blücherstraße erstattet die Stadtverwaltung Anzeige. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei oder der Stadtverwaltung zu melden.

Von Christine Jacob