Wölkau

Das ist jetzt deutlich an Straßenrändern zu beobachten: Sie blühen wieder bunter. Es handelt sich dabei zwar um Wildblumen, aber von ganz allein gewachsen sind sie nicht überall. Doch wer glaubt, dass dort einfach der Blühwiesensamen aus dem Baumarkt zum Einsatz kommen kann, irrt. Das wurde beim Wildpflanzentag deutlich, der kürzlich auf dem Betriebsgelände in Wölkau des Landwirtschaftsbetriebes Karl Koch stattfand. Planungsbüros, Behörden, Straßenbauämter, Flussmeistereien, Bildungseinrichtungen und Vereine sollten dabei über regionales Saatgut, dessen Zucht, Verwendung und Bedeutung informiert werden.

Gebietseigenes Saatgut wird ab 2020 Vorschrift

„Gebietseigen ist in naher Zukunft von großer Bedeutung. Abgesehen von den klimatischen Bedingung erfordert ab März 2020 jede Ausbringung von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur eine behördliche Genehmigung“, erklärt Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPV) die Gründe. „In Sachsen wird seit 2007 Saatgut gebietseigener Gräser und Kräuter vermehrt. Der Landschaftspflegeverband war in das Projekt involviert und hat Kleinstmengen verschiedener regionaler Kräuter und Gräser zur Saatgutgewinnung gesammelt.“

Einziger Vermehrer in Nordsachsen

Einer der seltenen Betriebe, die solches Saatgut vermehren, ist nun der Landwirtschaftsbetrieb Karl Koch, der sein Betriebsgelände in Wölkau und seinen Sitz im Krostitzer Ortsteil Kupsal hat. Er ist der einzige in Nordsachsen. Die von ihm gezüchteten Sämereien der regionalen Kräuter und Gräser werden zum Beispiel im Straßenbau, beim Deichbau oder auf Ausgleichs- und Ersatzflächen ausgebracht. Je besser eine Art zum Standort passt, umso besser wird sie dort wachsen und von den heimischen Insekten als Nahrungsquelle nutzbar sein. Das regionale Saatgut hilft, genetische Vielfalt zu erhalten. Die ist zum Beispiel wichtig, um jetzigen und künftigen Umwelteinflüssen Stand zu halten.

Viel Handarbeit

„Es gibt sehr wenige Saatgutvermehrungsbetriebe, da die Aufzucht und Vermehrung sehr schwierig ist. Man benötigt einen Herkunftsnachweis, Fingerspitzengefühl, große Ausdauer und ganz spezielle Technik, um Saatgut anzubauen und zu vermehren. Diese speziellen Dinge erfordern viel Handarbeit, was sich natürlich im Saatgutpreis widerspiegelt“, beschreibt Veronika Leißner die Szenerie. Andererseits sei es dann sicherer, dass sich diese Pflanzen auch am Standort halten und nicht nur eine Saison blühen.

Von Heike Liesaus