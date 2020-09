Windböe offenbar Ursache für Flugunfall bei Brodau

Brodau

Eine Windböe war offenbar die Ursache für einen Flugunfall nahe dem Delitzscher Ortsteil Brodau. Das teilte am Montag die Polizei mit. Zu dem Unglück war es am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, während der Landung auf einem Agrar-Flugplatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen driftete das Ultraleichtflugzeug möglicherweise aufgrund einer Windböe kurz vor dem Aufsetzen ab. In der Folge brach das Fahrwerk beim Aufsetzen neben der Landebahn. Auf einem benachbarten Rübenfeld konnte das Flugzeug schließlich zum Stehen gebracht werden.

Piloten unverletzt

Die beiden Piloten – ein 70 Jahre alter Fluglehrer und ein 49 Jahre alter Flugschüler – blieben bei dem Vorfall unverletzt. Beide wollten eine Notlandung trainieren – allerdings wurde die Notlandung dann zur Bruchlandung.

Zur Höhe des Sachschadens war zunächst nichts bekannt.

